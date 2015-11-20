指标绘制一幅移动均线扇形并计算它们之中每一条的加速/减速。这个能力能观察到一个趋势衰减及其变化的瞬间。

指标 Laguerre_PlusDi 和 Laguerre_MinusDi 在单独的窗口里形成彩色云, 并在输入参数中有时间帧选项。

指标 Laguerre_PlusDi 和 Laguerre_MinusDi 在单独的窗口里形成彩色云。