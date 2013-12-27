加入我们粉丝页
Kairi 方法 (KRI) 根据其应用模式类似于 Momentum (动量) 。
振荡器在零轴附近波动，但波动范围较宽。建议平滑周期 - 13。KRI 可用于任何时间帧。他是最简单的振荡器之一。当创建指标时, 计算价格距它的简单均线的偏离。
指标计算公式:
KRI = 100 * (PRICE[bar] - SMA(PRICE[bar],period)) / SMA(PRICE[bar],period)
此处:
- PRICE[bar] - 价格;
- SMA() - 平滑算法;
- period - SMA() 平滑周期;
- bar - 柱线索引.
如遇价格走势已经没有明确的趋势，KRI 指标较大的正值意味着充电过量，标志此时应开空单。较大的负值则为买信号。
一旦出现明确的趋势，KRI 在下降趋势中会因当前价格与均线之间的时间滞后，而生成稳定的正值。KRI 在上升趋势中会生成稳定的负值。因此，如果相当长的一段时间内，该方法的值不从正变为负或反之，它可用来作为趋势指标。
信号会在上穿 +1 (超买区) 和下穿 -1 (超卖区) 时生成，之后会返回中线。额外的信号是价格与指标牛势背离或熊势聚合。
指标编译需用到 СMoving_Average 类，在 SmoothAlgorithms.mqh 库中。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/439
