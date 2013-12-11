请观看如何免费下载自动交易
移动均线 基于价格范围的双自适应 JMA 平滑。
均线计算如下:
J2JMA[bar] = JMA(JMA(PRICE[bar]))
此处:
- JMA() - 自适应平滑算法;
- PRICE[] - 价格序列数值;
- bar - 当前柱线.
本均线对短线和长线趋势都有良好的效果。不建议为 Length2 第二个平滑参数设置较大数值。在后者的情况下，指标作为标准 JMA 均线工作，Length 参数等于 Length1 与 Length2 之和。
ColorJ2JMA 和 J2JMA 指标的 CJJMA 类，定义在 SmoothAlgorithms.mqh 中 (必须放置于 客户端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
