TrendValue - MetaTrader 5脚本
发布者:
Nikolay Kositsin
- 显示:
- 1900
- 等级:
-
已发布:
已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
实际作者:
Ivan Kornilov
趋势指标作为 NRTR (Nick Rypock 反向尾随)。
该指标非常灵活的，它可以为不同的任务进行配置，例如，接收市场退出信号，或者与其它指标的信号组合。它可以针对趋势对已开仓位进行保护。它给出的信号早于 МА 交叉或 MACD。
ATR 技术指标值用在本指标中, 即, 它在横盘时变得更敏感, 当市场清晰走出横盘或突破发生时，更加便利。本指标省缺设置为 5 分钟。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 25.02.2010.输入参数:
- period - 均线周期;
- shiftPercent - 指标水平位移百分比;
- ATRPeriod - ATR 指标周期;
- ATRSensitivity - ATR 位移敏感度;
- shift - 指标水平位移柱线数.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/606
