TrendValue - MetaTrader 5脚本

Ivan Kornilov
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
1900
等级:
(25)
已发布:
已更新:
trendvalue.mq5 (11.44 KB)
实际作者:

Ivan Kornilov

趋势指标作为 NRTR (Nick Rypock 反向尾随)。

该指标非常灵活的，它可以为不同的任务进行配置，例如，接收市场退出信号，或者与其它指标的信号组合。它可以针对趋势对已开仓位进行保护。它给出的信号早于 МА 交叉或 MACD

ATR 技术指标值用在本指标中, 即, 它在横盘时变得更敏感, 当市场清晰走出横盘或突破发生时，更加便利。本指标省缺设置为 5 分钟。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 25.02.2010.

输入参数:
  • period - 均线周期;
  • shiftPercent - 指标水平位移百分比;
  • ATRPeriod - ATR 指标周期;
  • ATRSensitivity - ATR 位移敏感度;
  • shift - 指标水平位移柱线数.

TrendValue

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/606

