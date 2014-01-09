TrendValue

实际作者:

Ivan Kornilov

趋势指标作为 NRTR (Nick Rypock 反向尾随)。



该指标非常灵活的，它可以为不同的任务进行配置，例如，接收市场退出信号，或者与其它指标的信号组合。它可以针对趋势对已开仓位进行保护。它给出的信号早于 МА 交叉或 MACD。



ATR 技术指标值用在本指标中, 即, 它在横盘时变得更敏感, 当市场清晰走出横盘或突破发生时，更加便利。本指标省缺设置为 5 分钟。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 25.02.2010.