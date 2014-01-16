请观看如何免费下载自动交易
3LineBreak - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 2278
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
真实作者:
Aborigen
3LineBreak 外汇交易指标非常容易使用. 在牛市趋势下它把柱绘制为蓝色, 在熊市趋势下把柱绘制为红色.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/485
