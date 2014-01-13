加入我们粉丝页
修改优化椭圆滤波器 - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 1558
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
实际作者:
Witold Wozniak
修改椭圆滤波器出自 John Ehlers 的著作 "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading - 股票和期货的控制论分析; 提高您的交易的尖端 DSP 技术"。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/597
本指标在图表上绘制两条均线 (领先和它的 EMA 平滑)， 其出自 John Ehlers 的著作 "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading - 股票和期货的控制论分析; 提高您的交易的尖端 DSP 技术"。三极点超级平滑滤波器
三极点超级平滑滤波器出自 John Ehlers 的著作 "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading - 股票和期货的控制论分析; 提高您的交易的尖端 DSP 技术"，在本指标中用于均线计算。
本指标在图表上绘制两条均线， 其出自 John Ehlers 的著作 "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading - 股票和期货的控制论分析; 提高您的交易的尖端 DSP 技术"。WPRSI 信号
本指标在图表中用彩色箭头给出交易信号信号基于 WPR (Williams 百分比范围) 和 RSI (相对强度指数) 技术指标。