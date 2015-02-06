代码库部分
利用 WebRequest() 自动发布 - MetaTrader 5脚本

WebRequest 函数有两个调用选项, 第一个选项是用于发送简单查询, 它的例子在 QuotesDemo 脚本中。

第二个选项允许您创建任何类型的查询 (GET, POST, HEAD, 等等) ，您自行在请求头部的集合里指明。这个选项可以实现与不同的 Web 服务灵活交互。这个脚本就是如何在 MQL5.com 网站上发布消息的例子。

警告: 避免发送过于频繁的自动请求至网站，因为大多数网站会屏蔽过于频繁的调用。而 mql5.com 网站也有保护措施来对抗频繁的请求, 且错误的代码会导致您的账户被锁定。

当您启动脚本，请输入您的 mql5.com 登录名和口令。

#property description "Sample script posting a user message "
#property description "on the wall on mql5.com"

input string InpLogin   ="";             //Your MQL5.com account
input string InpPassword="";             //Your account password
input string InpFileName="EURUSDM5.png"; //An image in folder MQL5/Files/
input string InpFileType="image/png";    //Correct mime type of the image

您可以在 InpFileName 参数里使用您自己的图像名, 不要忘记将图像保存在 数据文件夹/MQL5/Files/ 以及在 InpFileType 参数里设置正确的 MIME type

因此，使用 WebRequest()，您可以安排自动发布含有当前行情分析和价格行为预测的消息。

注释

请注意，在 WebRequest() 函数的第二版里，在头部里由用户传递的以下参数被忽略，以下数值会一直在其中使用:

"Accept-Language: en\r\n"
"Accept-Charset: *,utf-8\r\n"
"Connection: Keep-Alive\r\n"
"Proxy-Connection: Keep-Alive\r\n"
"Pragma: no-cache\r\n"
"Cache-Control: no-cache\r\n",

Host 参数也被忽略，它的值从 URL 中获取。

    由MetaQuotes Ltd译自俄语
    原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12296

