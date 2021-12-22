당사 팬 페이지에 가입하십시오
WebRequest()를 사용한 자동 게시 - MetaTrader 5용 스크립트
WebRequest 함수에는 두 가지 호출 옵션이 있습니다. 첫 번째 옵션은 간단한 쿼리를 보내는 데 사용됩니다. 관련 예는 QuotesDemo 스크립트에 있습니다.
두 번째 기능 옵션을 사용하면 만든이를 나타내는 헤더 집합의 모든 유형(GET, POST, HEAD 등)의 쿼리를 생성할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 다양한 웹 서비스와의 유연한 상호 작용을 구현할 수 있습니다. 이 스크립트는 MQL5.com 사이트에 메시지를 게시하는 방법의 예입니다.
스크립트를 시작할 때 귀하의 mql5.com의 로그인 및 비밀번호를 입력하십시오.
#property description "유저 메세지 샘플 스크립트 포스팅" #property description "mql5.com의 월에" input string InpLogin =""; //귀하의 MQL5.com 어카운트 input string InpPassword=""; //귀하의 어카운트 패스워드 input string InpFileName="EURUSDM5.png"; //MQL5/Files/ 폴더안의 이미지 input string InpFileType="image/png"; //mime 타입의 이미지
InpFileName 매개변수에 귀하가 정한 이미지 이름을 사용할 수 있습니다. /MQL5/Files/ 데이터 폴더와 InpFileType에 이미지 파일을 저장하는 것을 잊지 마십시오. MIME type의 올바른 매개변수 설정을 하세요
따라서 WebRequest()를 사용하면 현재 시장 분석 및 가격 예측이 포함된 메시지를 자동 게시하는 것을 정렬할 수 있습니다.
참고
WebRequest() 함수의 두 번째 버전에서는 헤더에서 사용자가 전달한 다음 매개변수들은 무시되고 다음 값이 항상 사용됩니다.
"Accept-Language: en\r\n" "Accept-Charset: *,utf-8\r\n" "Connection: Keep-Alive\r\n" "Proxy-Connection: Keep-Alive\r\n" "Pragma: no-cache\r\n" "Cache-Control: no-cache\r\n",
Host 매개변수도 무시되며 해당 값은 URL에서 가져옵니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/12296
