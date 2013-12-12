代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

趋势动力与方向指标 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
3914
等级:
(27)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
ColorBBCandles.mq5 (16.77 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

本指标喷涂彩色蜡烛图，颜色依据趋势动力和方向。

本指标基于五个对称 布林带 ，使用不同的输入方差值。通道突破并伴随大的方差值，蜡烛图为亮色。春绿色用于市场上升，而栗色为市场下跌。

使用五个方差值和十种趋势显示颜色。如果最弱方差水平不能通过，蜡烛图不着色，而是通用颜色。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

ColorBBCandles

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/477

Chaikin 振荡器 Chaikin 振荡器

Chaikin 振荡器，带平滑算法选择。

Keltner 通道集合 Keltner 通道集合

通用平滑算法基础上的 Keltner 通道集合。

Schaff 趋势周期 Schaff 趋势周期

Schaff 趋势周期指标是一个周期振荡器， 以计算周期性随机振荡指标和 MACD 线创建。其结果是，开发者设法实现的指标脚本，操作更稳定，结果更可靠。

XRSX XRSX

相对强弱指数指标，带动态变化超卖 / 超买水平，并有可能选择平滑算法。