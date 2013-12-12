请观看如何免费下载自动交易
本指标喷涂彩色蜡烛图，颜色依据趋势动力和方向。
本指标基于五个对称 布林带 ，使用不同的输入方差值。通道突破并伴随大的方差值，蜡烛图为亮色。春绿色用于市场上升，而栗色为市场下跌。
使用五个方差值和十种趋势显示颜色。如果最弱方差水平不能通过，蜡烛图不着色，而是通用颜色。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/477
