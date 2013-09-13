价格和交易量（PVT）指标，像平衡量（OBV）一样，代表把收盘价的变化考虑在内的交易量的累积。

算法的计算方式和OBV指标接近。但是在OBV中，当收盘价更高时我们将整天的交易量加到当前指标值上，当收盘价更低时从中减去整天的交易量，但是在PVT中仅仅增加或减去一天的部分交易量。加到PVT中的确切交易量，由相对于前一天收盘价格的变化值确定。



在OBV中，每个周期的所有累积交易量都相加。然而，在PVT中，交易量要乘以一个系数，这个系数由当前收盘价和前收盘价的差值决定。



价格和交易量趋势指标



计算：



PVT由当前交易量乘以相对价格变化量，再加上前PVT值计算而得。



PVT (i) = ((CLOSE (i) - CLOSE (i - 1)) / CLOSE (i - 1)) * VOLUME (i) + PVT (i - 1)



其中：

