价格和交易量（PVT）指标，像平衡量（OBV）一样，代表把收盘价的变化考虑在内的交易量的累积。
算法的计算方式和OBV指标接近。但是在OBV中，当收盘价更高时我们将整天的交易量加到当前指标值上，当收盘价更低时从中减去整天的交易量，但是在PVT中仅仅增加或减去一天的部分交易量。加到PVT中的确切交易量，由相对于前一天收盘价格的变化值确定。
在OBV中，每个周期的所有累积交易量都相加。然而，在PVT中，交易量要乘以一个系数，这个系数由当前收盘价和前收盘价的差值决定。
价格和交易量趋势指标
计算：
PVT由当前交易量乘以相对价格变化量，再加上前PVT值计算而得。
PVT (i) = ((CLOSE (i) - CLOSE (i - 1)) / CLOSE (i - 1)) * VOLUME (i) + PVT (i - 1)
其中：
- CLOSE (i) - 当前柱的收盘价；
- CLOSE (i - n) - 前n个柱的收盘价；
- VOLUME (i) - 当前柱的交易量；
- PVT (i) - PVT指标当前值；
- PVT (i - 1) - PVT指标前值。
