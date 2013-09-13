代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

价格和交易量趋势（PVT） - MetaTrader 5脚本

MetaQuotes | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
3340
等级:
(33)
已发布:
已更新:
pvt.mq5 (6.5 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

价格和交易量（PVT）指标，像平衡量（OBV）一样，代表把收盘价的变化考虑在内的交易量的累积。

算法的计算方式和OBV指标接近。但是在OBV中，当收盘价更高时我们将整天的交易量加到当前指标值上，当收盘价更低时从中减去整天的交易量，但是在PVT中仅仅增加或减去一天的部分交易量。加到PVT中的确切交易量，由相对于前一天收盘价格的变化值确定。

在OBV中，每个周期的所有累积交易量都相加。然而，在PVT中，交易量要乘以一个系数，这个系数由当前收盘价和前收盘价的差值决定。

价格和交易量趋势指标

价格和交易量趋势指标

计算：

PVT由当前交易量乘以相对价格变化量，再加上前PVT值计算而得。

PVT (i) = ((CLOSE (i) - CLOSE (i - 1)) / CLOSE (i - 1)) * VOLUME (i) + PVT (i - 1)

其中：

  • CLOSE (i) - 当前柱的收盘价；
  • CLOSE (i - n) - 前n个柱的收盘价；
  • VOLUME (i) - 当前柱的交易量；
  • PVT (i) - PVT指标当前值；
  • PVT (i - 1) - PVT指标前值。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/45

价格通道 价格通道

价格通道指标绘制价格通道，他的上下边界分别由一定时期的最高和最低价决定。

抛物线转向 抛物线转向

抛物线转向技术指标用来分析市场的趋势。

价格变化率（ROC） 价格变化率（ROC）

价格变化率（ROC）像振荡器一样反应价格的波动，检测一段时间价格的差异。如果价格上升和下降和它同步，那么ROC指标增长。价格变化越是大，ROC变化也越大。

相对强弱指数（RSI） 相对强弱指数（RSI）

相对强弱指数（RSI）是一个价格跟踪振荡器，它的值在0到100之间。