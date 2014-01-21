请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
对于指标和 EA, 它经常有必要知道是否有新柱线在指定时间帧出现的情报。此处是一个例子, 它如何完成。
在第一次调用 isNewBar() 函数之后, 当前柱线不再认为是新柱线。此函数保存当前柱线的时间, 下一根主线将是新的。
此代码含注释, 它十分容易理解, 我希望它会有用。
在 MQL5 中它仅当图表最大柱线数设为 无限 时才工作:
在此情况下, 当新柱线出现, 这个 Bars 函数将返回增长的柱线数, 但如果图表最大柱线有限 (例如, 10000 根柱线), 这条途径将不工作!它是很容易检查。
这就是为什么有必要保存最后一条柱线的时间, 并且比较它们, 因为时间不能改变直到柱线完成。
这些方法在这个指标中使用。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/107
布林带宽度 1.0 用于 MetaTrader 5
本指标测量布林带® 之间距离, 并将之作为单一指标, 使用 MetaTrader 5 技术来简化布林带计算。Clipboard
此脚本得到窗口剪贴板中的内容。
Setka (网格)
本网格的目的是为了更方便地替换标准网格, 它允许在确定图表上判断许多重要点位, 价格走势的性质以及检查报价的品质 (存在漏洞)。兔子
兔子指标为任意货币对绘制真实的支撑 / 阻力级别。