对于指标和 EA, 它经常有必要知道是否有新柱线在指定时间帧出现的情报。此处是一个例子, 它如何完成。

在第一次调用 isNewBar() 函数之后, 当前柱线不再认为是新柱线。此函数保存当前柱线的时间, 下一根主线将是新的。

此代码含注释, 它十分容易理解, 我希望它会有用。

小心使用 这个方法, 它在 MQL4 中广泛使用 - 柱线计数使用 Bars 函数 (讨论内容 在此 俄语)。

在 MQL5 中它仅当图表最大柱线数设为 无限 时才工作:



在此情况下, 当新柱线出现, 这个 Bars 函数将返回增长的柱线数, 但如果图表最大柱线有限 (例如, 10000 根柱线), 这条途径将不工作!它是很容易检查。

这就是为什么有必要保存最后一条柱线的时间, 并且比较它们, 因为时间不能改变直到柱线完成。

这些方法在这个指标中使用。

