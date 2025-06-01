당사 팬 페이지에 가입하십시오
isNewBar - MetaTrader 5용 지표
인디케이터(전문가 조언)를 작성할 때 주어진 기간에 새 막대의 모양에 대한 정보가 필요한 경우가 종종 있습니다. 다음은 이를 수행하는 방법의 예입니다.
isNewBar() 함수를 처음 호출할 때 현재 막대는 새 막대로 간주되지 않습니다. 단순히 현재 막대가 현재 막대이고 다음 막대가 새로운 막대로 간주됩니다. 이해하기 쉽도록 코드에 자세한 주석이 삽입되어 있습니다. 이해하기 어렵지 않을 것이라고 생각하며 많은 분들이 유용하게 사용하셨으면 좋겠습니다.
여기서 제안한 접근 방식에 대해 경고하고 싶습니다: 하나의 막대에서 거래를 금지하고 MQL4에서 자주 사용되는 것, 즉 분석을 위해 막대(바) 수를 사용하는 것입니다.
문제는 이 방법은 설정에서 창의 막대 수가 제한되지 않은 경우에만 MQL5에서 작동한다는 것입니다:
이 경우 새 막대가 나타나면 Bars (_Symbol,timeFrame)가 증가하지만 창의 최대 막대 수가 제한되어 있는 경우(예: 10000이고 모두 펌핑된 경우) 이 방법은 작동하지 않으므로 쉽게 확인할 수 있습니다.
따라서 막대가 완료되지 않은 동안에는 시간이 변경되지 않으므로 막대의 시간을 처리하는 것이 더 낫기 때문에 마지막 막대의 시간을 isNewBar에 저장하고 비교하는 것이 좋습니다. 이 접근 방식은 제안된 인디케이터에서 구현됩니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/107
