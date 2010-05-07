Часто при написании индикаторов (советников) необходима информация о появлении нового бара на заданном таймфрейме. Здесь приводится пример, как это можно сделать.

При первом обращении к функции isNewBar() текущий бар не считается новым. Просто запоминается его время – это текущий бар, новым считается следующий бар. В код вставлены подробные комментарии, для легкости его понимания. Думаю, что разобраться в нем труда не составит, и надеюсь, что многим он пригодится.

Хочу предостеречь от подхода предлагаемого вот тут: Запрет торговли в одном баре и часто используемого на MQL4 - т.е. в использовании количества баров (Bars) для анализа.



Дело в том, что, что этот метод в MQL5 будет работать только в том случае, если в настройках количество баров в окне не ограничено:

В этом случае Bars(_Symbol,timeFrame) с появлением новых баров будет расти, но если макс. число баров в окне ограничено (напр. 10000 и все они подкачаны), то такой подход работать уже не будет - это легко проверить.

Поэтому в isNewBar лучше сохранять времена последних баров и по ним сравнивать, поскольку пока бар не завершен, время не меняется, лучше обрабатывать времена баров. Этот подход и реализован в предлагаемом индикаторе.