インディケータやエキスパートアドバイザーでは、新しいバーが指定された時間枠に登場したかどうかの情報は頻繁に必要とされます。下記は事柄の例です。

NewBar() 関数の最初の呼び出しの後では、現在のバーは新しいバーは考えられません。関数はその時間を記録し、次のバーが新しいものとなります。

コードはコメントされていて簡単に理解できるので、有用であることを願っています。

Bars関数を用いたバーの数の計算（ロシア語ではこちら）のMQL4 でよくある使用法で使用できます。

MQL5では「チャート内最大バー」がUnlimitedに設定されている場合のみに動作します。



この場合、新しいバーが現れた場合、Bars関数はバー数の増加を返しますが、チャート内最大バーが制限されている場合（例えば10000バー）、動作は不可能です。やってみるのは簡単です。

これが、バーが完了するまで時間が変化しないので、以前のバーの時間を保存して比較することが必要な理由です。

このメソッドはインディケータで使用されます。

