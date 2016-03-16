無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
isNewBar - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 2203
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
内容
インディケータやエキスパートアドバイザーでは、新しいバーが指定された時間枠に登場したかどうかの情報は頻繁に必要とされます。下記は事柄の例です。
NewBar() 関数の最初の呼び出しの後では、現在のバーは新しいバーは考えられません。関数はその時間を記録し、次のバーが新しいものとなります。
コードはコメントされていて簡単に理解できるので、有用であることを願っています。
MQL5では「チャート内最大バー」がUnlimitedに設定されている場合のみに動作します。
この場合、新しいバーが現れた場合、Bars関数はバー数の増加を返しますが、チャート内最大バーが制限されている場合（例えば10000バー）、動作は不可能です。やってみるのは簡単です。
これが、バーが完了するまで時間が変化しないので、以前のバーの時間を保存して比較することが必要な理由です。
このメソッドはインディケータで使用されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/107
MetaTrader 5のためのBollinger Bandwidth 1.0
このインディケータは、ボリンジャーバンド®間の距離を測定してボリンジャーの計算を簡略化するためのMetaTrader 5 の技術を使用して、シングラインディケータとして提供します。クリップボード
このスクリプトは、Windowsのクリップボードの内容を取得します。
Setka (グリッド)
このグリッドの目的は、標準グリッドの代わりのより便利なグリッドとなることです。チャート上の多くの重要なポイント、価格の動きのプロパティと（穴の存在のために）相場の品質をチェックすることができます。Rabbit
Rabbitインディケータは、任意の通貨ペアのサポートとレジスタンスレベルをプロットします。