这个指标将帮助您很快确定这一天的开始和结束 (周, 月), 看到这个周期内的最大和最小价格 (并更精准地确定它们), 运行期间的幅度和方向, 重要级别 (图), 交易开始时间, 新闻发布等等。

尝试这个指标, 我想它会十分有用。这个 MQL5 语言 允许实现更多的功能, 这些在 MQL4 中是不可能实现的 (参看 https://www.mql5.com/ru/code/8684)。



input int Step= 250 ; input int Figure= 1000 ;

省缺, 它有如下参数:

有时候，您需要针对一些符号更改这些设置。通过更改程序代码中这些参数，您可以配置自己的颜色方案:

color new_hour= DimGray ; color new_day = Blue ; color new_week= DeepPink ; color new_mon = Yellow ; color new_Hfigure= RoyalBlue ; color new_Hline= DimGray ;

您可以通过修改这些变量来配置您自己的颜色方案。



如果您喜欢并且您打算使用它, 此处有一些建议:

1. 禁止标准网格.

2. 修改历史柱线数量 服务->设置->:

3. 重启客户终端。

4. 打开图表并加载指标。您将看到如下图片:





5. 选择所有已创建对象并删除它们。

6. 使用鼠标右键点击, 保存模板 (模板->保存模板), 使用省缺名。tpl

结果是, 当打开并改变任意图表时网格将自动启动。时间与其它信息在日志里打印:

2010.06.15 11:53:16 Setka (AUDUSD,M15) 第一次调用失败 时间= 1.4 秒处理 50000 柱线 对象总计= 12718 最大柱线= 0

如果您希望减少网格开始时间 (并且您不需要所有历史数据的网格), 在模板保存前设置 MaxBars =2000。

在市场横盘或失败情况下 (您将会看到它们) 您需要刷新图表 ("刷新") 以便指标重新计算。

我十分感谢 Renat 帮助编写指标和例子 https://www.mql5.com/ru/forum/1165/page3.