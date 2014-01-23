加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
这个指标将帮助您很快确定这一天的开始和结束 (周, 月), 看到这个周期内的最大和最小价格 (并更精准地确定它们), 运行期间的幅度和方向, 重要级别 (图), 交易开始时间, 新闻发布等等。
尝试这个指标, 我想它会十分有用。这个 MQL5 语言 允许实现更多的功能, 这些在 MQL4 中是不可能实现的 (参看 https://www.mql5.com/ru/code/8684)。
//--- 输入参数 input int Step=250; // 垂直网格间步长点数 input int Figure=1000; // 图间步长
有时候，您需要针对一些符号更改这些设置。通过更改程序代码中这些参数，您可以配置自己的颜色方案:
// 彩色垂直线 color new_hour=DimGray; // 新小时 color new_day =Blue; // 新的一日 color new_week=DeepPink; // 新的一周 color new_mon =Yellow; // 新的一月 // 水平彩色线 color new_Hfigure=RoyalBlue; // 新图 color new_Hline=DimGray; // 新线
您可以通过修改这些变量来配置您自己的颜色方案。
如果您喜欢并且您打算使用它, 此处有一些建议:
1. 禁止标准网格.
2. 修改历史柱线数量 服务->设置->:
3. 重启客户终端。
4. 打开图表并加载指标。您将看到如下图片:
5. 选择所有已创建对象并删除它们。
6. 使用鼠标右键点击, 保存模板 (模板->保存模板), 使用省缺名。tpl
结果是, 当打开并改变任意图表时网格将自动启动。时间与其它信息在日志里打印:
2010.06.15 11:53:16 Setka (AUDUSD,M15) 第一次调用失败 时间= 1.4 秒处理 50000 柱线 对象总计= 12718 最大柱线= 0
- 如果您希望减少网格开始时间 (并且您不需要所有历史数据的网格), 在模板保存前设置 MaxBars=2000。
- 在市场横盘或失败情况下 (您将会看到它们) 您需要刷新图表 ("刷新") 以便指标重新计算。
我十分感谢 Renat 帮助编写指标和例子 https://www.mql5.com/ru/forum/1165/page3.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/111
本函数允许检查是否一根新柱线在指定时间帧出现。布林带宽度 1.0 用于 MetaTrader 5
本指标测量布林带® 之间距离, 并将之作为单一指标, 使用 MetaTrader 5 技术来简化布林带计算。
兔子指标为任意货币对绘制真实的支撑 / 阻力级别。Heiken Ashi 为基础的 EA
本 EA 基于 Heiken Ashi 指标。