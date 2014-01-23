代码库部分
Setka (网格) - MetaTrader 5脚本

setka.mq5 (12.83 KB)
这个指标将帮助您很快确定这一天的开始和结束 (周, 月), 看到这个周期内的最大和最小价格 (并更精准地确定它们), 运行期间的幅度和方向, 重要级别 (图), 交易开始时间, 新闻发布等等。

尝试这个指标, 我想它会十分有用。这个 MQL5 语言 允许实现更多的功能, 这些在 MQL4 中是不可能实现的 (参看 https://www.mql5.com/ru/code/8684)。

省缺, 它有如下参数:
//--- 输入参数
input int   Step=250;         // 垂直网格间步长点数
input int   Figure=1000;      // 图间步长

有时候，您需要针对一些符号更改这些设置。通过更改程序代码中这些参数，您可以配置自己的颜色方案:

// 彩色垂直线
color new_hour=DimGray;       // 新小时
color new_day =Blue;          // 新的一日
color new_week=DeepPink;      // 新的一周
color new_mon =Yellow;        // 新的一月

// 水平彩色线
color new_Hfigure=RoyalBlue;  // 新图
color new_Hline=DimGray;      // 新线

您可以通过修改这些变量来配置您自己的颜色方案。

如果您喜欢并且您打算使用它, 此处有一些建议:

1. 禁止标准网格.

2. 修改历史柱线数量 服务->设置->:

最大历史柱线

3. 重启客户终端。

4. 打开图表并加载指标。您将看到如下图片:

Setka (网格) 指标

5. 选择所有已创建对象并删除它们。

图表对象

6. 使用鼠标右键点击, 保存模板 (模板->保存模板), 使用省缺名。tpl

保存模板

结果是, 当打开并改变任意图表时网格将自动启动。时间与其它信息在日志里打印:

2010.06.15 11:53:16         Setka (AUDUSD,M15)          第一次调用失败 时间= 1.4 秒处理  50000  柱线  对象总计= 12718  最大柱线= 0 

  1. 如果您希望减少网格开始时间 (并且您不需要所有历史数据的网格), 在模板保存前设置 MaxBars=2000。
  2. 在市场横盘或失败情况下 (您将会看到它们) 您需要刷新图表 ("刷新") 以便指标重新计算。

我十分感谢 Renat 帮助编写指标和例子 https://www.mql5.com/ru/forum/1165/page3.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/111

