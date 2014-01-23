请观看如何免费下载自动交易
兔子 - MetaTrader 5脚本
这个 兔子 v20.05.10 指标为任意货币对绘制真实的支撑 / 阻力级别。
级别之间的距离点数显示在左上角 (Step =).
指标有几个参数, 它们能被修改:
- Yesterday = 0 (时间位移, 省缺 0 - 显示当日的级别, 如果它等于 1, 2, 3... - 它显示前日级别 (昨天, 等等), 如果它等于 "-1", 它将显示明天的支撑 / 阻力级别);
- Levels = 20 (级别数量, 如有必要可以增加);
- FontSize = 16 (字体大小);
- FontColor = White (字体颜色);
- LineColor = DeepSkyBlue (级别颜色).
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/112
