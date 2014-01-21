本指标测量 布林带® 之间距离, 并将之作为单一指标, 使用 MetaTrader 5 技术来简化布林带计算。



这个新版本采用 MetaTrader 5 设计, 取 iBands 的计算结果并调用它们来执行所需计算, 得出不同上边线和下边线的距离。

此版本尝试提供一个位数偏移以便您能够将其放到 2 位数, 3 位数, 4 位数, 或 5 位数的图表并且得到正确的结果。

位数设置也许需要调整, 所有变种不被考虑。代码可由您修改。

