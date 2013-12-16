代码库部分
指标

SpearmanStack_X20 (SpearmanRankCorrelation指标线程) - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
原作者：

Ivan Kornilov

在一个窗口中Spearman 等级关联 指标的二十条线。

这个指标于2010.12.06首次用MQL4实现，并发布到mql4.com上的代码基地中。

图像：

图1 SpearmanStack_X20.mq5指标

SpearmanStack_X20.mq5

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1056

