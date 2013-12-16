请观看如何免费下载自动交易
SpearmanStack_X20 (SpearmanRankCorrelation指标线程) - MetaTrader 5脚本
原作者：
Ivan Kornilov
在一个窗口中Spearman 等级关联 指标的二十条线。
这个指标于2010.12.06首次用MQL4实现，并发布到mql4.com上的代码基地中。
图像：
SpearmanStack_X20.mq5
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1056
