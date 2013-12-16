代码库部分
New Highs-New Lows Index - MetaTrader 5脚本

原作者：

LenIFCHIK

新高-新低指数由A.Edler 在他的著作"以交易为生: 心理, 策略和资金管理 "的“如何使用股市指标”的章节中进行了很好的描述。

在我们这里，指标应用于外汇兑换市场，被计算为给定周期到达新高的货币对数量和给定周期到达新低的货币对数量的差值。作为常理，高峰是即将反转的迹象。

这个指标于2011.04.01首次用MQL4实现，并发布到mql4.com上的代码基地中。  

图1 NH_NL指标

图1 NH_NL指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1051

