New Highs-New Lows Index - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 2000
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
原作者：
LenIFCHIK
新高-新低指数由A.Edler 在他的著作"以交易为生: 心理, 策略和资金管理 "的“如何使用股市指标”的章节中进行了很好的描述。
在我们这里，指标应用于外汇兑换市场，被计算为给定周期到达新高的货币对数量和给定周期到达新低的货币对数量的差值。作为常理，高峰是即将反转的迹象。
这个指标于2011.04.01首次用MQL4实现，并发布到mql4.com上的代码基地中。
图1 NH_NL指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1051
