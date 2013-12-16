请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
XprofuterOverlay - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1720
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
原作者:
Unknown
大家都知道，不可能预测未来，尤其是在外汇市场。但它不会阻止一些开发者的尝试... XprofuterOverlay显示了可能的价格运动线。
XprofuterOverlay
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1025
XprofuterDD
XprofuterDD展示了预测未来价格行为的一种尝试。BubblesAndDrops
这个指标显示了可能的价格移动方向。
BidAskChannel
BidAskChannel 指标被设计用来在蜡烛阴影反映点差。MultiLineMovingAverage
该MultiLineMovingAverage指标在活动图表窗口显示六条不同周期不同水平的均线。