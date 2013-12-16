请观看如何免费下载自动交易
Standard Stochastic显示为颜色直方图，相对水平为50。50以上的上升直方柱的颜色是绿色，而下降直方柱为蓝色。50以下的下降柱线的颜色是红色，而上升柱线为紫红色。如果直方图在信号线之上，信号线为绿色表示上升市场。如果直方图在信号线之下，信号线为红色表示下降市场。
ColorStochastic
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1010
