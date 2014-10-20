十年内中国经济增长将降至3.9%

美国谘商会周一发布报告称，未来十年里，中国经济增长将放缓至3.9%。

报告预计，2015至2019年期间中国经济平均增长将会降至5.5%，2020至2025年将进一步降至3.9%。

谘商协会称，中国经济的产出正在下滑，一方面因为基础设施和房地产的回报正在下降，另一方面因为中国政府对市场力量的限制将阻碍创新。

报告称，外资企业应该意识到，中国将在“未来长时间内放慢经济增速”，因为“竞争格局将会改变，中国将会有投资拉动转为（和外企）争夺市场份额。”

谘商协会在报告中指出，中国经济放缓无疑将拖累原本就脆弱的全球经济复苏，但对于外资企业来说却未必是坏事。因为在非常时期，外企将会有机会招募到更多的中国人才，找到更好的收购机会，并获得更多的政策优惠。

谘商会还给中国开出的药方：减少政府在经济增长中扮演的角色，更多地依赖市场的力量。不过这在短期内将引发阵痛，实施的可能性不大。

不过，谘商会的预期可能有些过于悲观。相比之下，高盛、巴克莱等投行虽然也同样下调了中国经济增速预期，但都只是下调到7%左右。

高盛分析师Andrew Tilton和Li Cui等人发布报告，将明年中国GDP预期从7.6%下调至7.1%，称最近完成的潜在增速和产出缺口研究显示，未来五年中国经济潜在增速将逐步放缓至略高于7%。

巴克莱也在最新报告中预计，今明两年中国经济增长率料分别为7.2%和6.9%，而且明年政府有可能调降经济增长目标至7%。

而两位中国官方认可的经济学家上月也都不约而同地表示，中国的经济增长速度应该在7%-7.5%，这一幅度低于今年中国官方GDP增长目标7.5%。

中国国务院总理李克强10月11日在德国城市汉堡访问时表示，中国经济增长的质量与经济增长速度一样重要，“只要就业比较充分、物价比较稳定、居民 收入同步增长、生态环保取得积极成果，经济增速比7.5%高一点、低一点，都是可以接受的”，而且，“中国经济长期向好的基本面没有改变，政策工具箱储备 还很充足”。

中国二季度GDP增速7.5%，符合年初目标。本周二，中国将会公布三季度GDP增长数据。