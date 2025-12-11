当渠道边界被突破并得到额外的确认时，达成交易

准确的交易入场点是交易系统成功的关键。



精心打磨的入场点不仅仅是一种技术工具，更是你在金融世界中的创造力源泉。每一次精准的入场都如同建筑师自信的一步，为未来的大厦——你的资本——奠定坚实可靠的基础。这是一种将市场噪音转化为清晰机遇交响曲的艺术，而你则是指挥者，而非旁观者。当你掌握这项技能，每一次交易都将成为一次充满意识和活力的行动，对未来充满清晰的认知和信心。入场点 + 交易理念 = 一套完整的交易系统

即使是投资者，也需要精准的入场点。否则，你很容易被“致命一击”击中，或者错失大部分利润。





我为您提供一个简单但收益非常可观的入场点。

入场点是利用两条移动平均线构成的通道。价格触及通道下边界，然后收于通道上边界上方。之后，我们在距离K线最高价（收于通道上方）一定距离处设置挂单止损单；

为了筛选方向，我们来添加一个趋势指标。使用你最有效的趋势指标。

持仓平仓与监控：我们将使用止损、止盈和追踪止损。所有数值均以当前交易品种价格的百分比表示。挂单保留1小时。

该交易系统已在 XAUUSD H1 图表上进行了测试。

指标参数。所有参数均为移动平均线的基本参数，如有需要，您可以使用任何平均指标创建类似的通道。

input group "---=MA SETTING=---" input Smooth_Method MA_Method1 = MODE_T3; input int Length1 = 24 ; input Smooth_Method MA_Method2 = MODE_T3; input int Length2 = 24 ; input ARROW_MODE PaintArrow = 7 ; input Applied_price_ MA_Price1 = PRICE_HIGH_; input int Phase1 = 15 ; input int Shift1 = 1 ; input Applied_price_ MA_Price2 = PRICE_LOW_; input int Phase2 = 15 ; input int Shift2 = 1 ; input CHANNEL_WIGHT_MODE ChannelMode = 1 ; input double ChannelWidth = 1 ;

AceTrend 指标参数：XAUUSD H1 的现成内置设置。





该系统盈利可观，回撤幅度小。截图展示了使用该系统进行交易的示例。然而，交易入场点是基础，它可以采用多种方式进行调整。







