交易面板 - 风险经理

如何在交易面板中设置风险管理器？

前往风险管理面板。选择要监控的账户参数，然后打开其设置：

选择当此条件激活时应执行的操作：

在图表上显示消息。 向移动终端（智能手机）发送通知。 通过电子邮件发送消息。 平仓交易账户中的所有仓位。 删除交易账户中的所有挂单。 锁定交易账户中的所有仓位（开立额外的反向仓位，使买卖仓位数量相等）。 关闭终端，并阻止其在下次开机前重新启动。 执行所有操作并禁用条件（操作仅执行一次）。

退出设置，在字段中输入所需值，并启用 TradePanel 将跟踪的条件。

例如，我们选择了激活条件“每日最大亏损 -200 美元”。对于此条件，我们选择了向手机发送通知并平掉所有订单和仓位。

根据这些设置，TradePanel 将追踪您的每日亏损。一旦亏损金额达到 -200 美元，TradePanel 将向您的手机发送通知，并平掉所有当前订单和持仓。所有在当日结束前未平仓的订单和持仓也将被平掉。

但这里有个问题：没人能阻止你禁用此功能并继续交易。

这个问题可以通过以下方式解决：

在您的VPS上安装TradePanel并配置上述设置。然后退出VPS并使其对您不可访问（例如，请亲友更改VPS密码，并不要与您分享）。

现在，一旦您的当日亏损达到 -200 美元，当天剩余时间的所有交易都将毫无意义，因为您之后开立的所有订单都会被 TradePanel 立即平仓。您无法禁用 TradePanel，因为您没有 VPS 访问权限。

如果您是投资者，您也可以同样地控制您委托管理资金的交易员。

这个问题还有另一种解决方法：启用“关闭终端直至下次交易日”功能。启用此功能后，当您的亏损达到 -200 美元时，系统会向您的手机发送通知，并平掉所有当前订单和持仓，同时关闭终端。在下次交易日之前，您将无法打开终端，因为 TradePanel 会在您每次启动终端时立即将其关闭。