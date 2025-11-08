2025年11月10日至14日市场预测

上周末市场波动略有下降，大多数资产在关键支撑和阻力区域附近结束了五个交易日。市场情绪依然谨慎，这表明投资者仍在等待央行，尤其是美国联邦储备系统，就短期和中期货币政策发出更明确的信号。

💶 EUR/USD

自6月以来，尽管多头多次努力，EUR/USD仍会周期性地回落至1.1550–1.1560支撑区。一周前该货币对收于1.1536，目前几乎在相同水平——1.1564，显示市场仍然犹豫不决。在D1图上，欧元仍然获得50日移动平均线的支撑，但动量指标显示上行动能减弱。下周可能出现再次上攻1.1655的尝试，然后是1.1720–1.1730区域。如果该区域被有效突破，下一目标将是1.1795–1.1810和1.1900，但目前达到这些水平的可能性较低。如果美国通胀数据强化美元，从1.1600下降趋势线的反弹可能引发新一轮下跌——首先到达11月5日低点1.1468，然后是1.1400。跌破1.1365将进一步强化看跌前景。

₿ BTC/USD

来自交易型开放式基金（ETF）的资金流入趋于稳定，而以比特币作为储备资产的公司（DAT）活动已经减弱。结果，截至11月8日，比特币交易在约102,000美元，自10月初以来已下跌超过10%。连续第五周，主要加密货币仍压在其三年上升通道的下边界。多头的目标是将BTC/USD重新推回到116,000–117,000的中部区间。为此，价格首先需要突破104,000、107,000和110,000的阻力。不能排除再次测试心理关键区间98,000–100,000的可能性；若成功跌破，将打开通向92,200的下行空间。

🛢 Brent原油

本周Brent原油的最高价为65.15美元，收盘价为每桶63.53美元。正如预测的那样，64.80–65.00区域成为关键水平，卖方竭力阻止价格突破。短期内可能会出现反弹至65.70–66.00，目标为68.20–68.75。然而，动量指标依旧疲弱，显示上涨潜力有限。基本面仍有利于卖方。若跌破62.0，将确认看跌压力重启，目标分别在60.0和58.0。同时，图表上自4月以来的上升低点与下降高点的组合，暗示价格可能继续在65.0附近盘整。

🥇 XAU/USD黄金

黄金五个交易日的收盘价与上周完全相同——每盎司4,001美元。若回调至3,865–3,900，预计将吸引新的买盘并恢复上升动能。跌破3,625将使看涨情景失效，并打开通向3,250–3,430的下行空间。相反，从4,000反弹并升至4,150–4,165以上，将确认上涨行情延续至4,200甚至更高。

📈 结论

下周市场走向将主要取决于美国的通胀数据。较低的CPI读数可能会压低美元并支撑黄金、原油及风险资产，而较强的数据则可能提振美元并限制其他资产的上涨空间。

由于美国退伍军人节假期，周初市场活动可能较为清淡，但在周四公布消费者价格指数（CPI）和周五公布生产者价格指数（PPI）后，波动性将显著上升。欧洲方面，投资者将关注德国的工业生产与通胀数据，以及欧元区第三季度GDP报告。英国将发布劳动力市场和GDP数据，而在亚洲，焦点将落在中国与日本的通胀指标以及中国的贸易收支数据上。