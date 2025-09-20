2025年9月22日至26日市场预测

本周在美联储会议结果、大宗商品承压以及黄金创下新高的背景下收尾。欧元继续保持在1.1700上方，比特币在116,000附近震荡整理，布伦特原油勉强守住66美元/桶，而黄金则创下新纪录，峰值达到每盎司3,707美元。

💶 EUR/USD

在9月16日至17日的会议上，美联储如预期将利率下调25个基点至4.00–4.25%区间，并表示未来是否进一步宽松将取决于通胀走势和劳动力市场状况。受到这一决定推动，汇价一度迅速冲高至1.1918。但随后市场迅速回稳，欧元在1.1744收盘。买方守住了1.1700附近的支撑，这表明上行趋势仍在，重新测试1.1800–1.1875区域并进一步上攻1.2000仍有可能。同时，三个月走势图显示，如果跌破，1.1680–1.1700区域可能会由支撑转为强阻力。一旦失守1.1670，欧元可能回落至1.1550。

₿ BTC/USD

作为主要加密货币的比特币几乎无视美联储的会议，整个一周维持横盘走势。在114,410–118,000区间波动后，比特币周五收于约115,410，周六则回到116,000的枢轴点。多头的下一个目标在117,500、118,000和123,250，其后是历史高点124,560。最近支撑位在113,500–114,000区域，其次是112,000，若跌破则可能指向110,000。

🛢 布伦特原油

布伦特原油价格持续承压，本周收于66.08美元/桶。买方始终未能将价格推回至68.50–70.00上方。若缺乏更强劲的看涨信号，压力可能会延续，关键支撑位在64.80–65.00。一旦跌破，将为62.50–63.00打开空间。若能稳步突破70.00，则会确认更强的上涨动能，但目前看来仍更像是理想，而不是现实的周度预测。

🥇 XAU/USD

黄金再创历史纪录，达到每盎司3,707美元，受美联储宽松和避险需求推动。之后出现修正，收于3,685美元。上涨目标在3,750–3,800，以及具有心理意义的4,000美元关口。然而，如果美国国债收益率上升、美元走强，则不排除回调至3,580–3,600甚至3,500–3,525。

🔎 结论

新的一周，黄金处于纪录高位，布伦特原油承压，比特币横盘整理，欧元则得到谨慎支撑。9月22日星期一，市场将关注欧元区消费者信心指数和美国耐用品订单。9月23日星期二，重点是美国房地产数据。9月24日星期三，将公布德国和欧元区PMI指数，反映制造业和服务业的商业活动情况，同时美联储主席鲍威尔将发表讲话。9月25日星期四，美国将公布第二季度GDP最终数据和每周初请失业金人数，欧洲央行发布经济公报，瑞士国家银行宣布利率决定。9月26日星期五，本周的关键事件将是美联储最关注的通胀指标——核心PCE指数的公布。