EXP COPYLOT 交易复制器。复制任何外汇账户的交易，支持 MT4-MT5。

🔄 适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的 COPYLOT 专业的 MetaTrader 交易复制工具：MT4 ↔ MT4、MT5 ↔ MT5、MT4 ↔ MT5、MT5 ↔ MT4。 COPYLOT 可以将 Master 账户中的交易、持仓和挂单复制到一个或多个 Client 账户。它支持灵活的手数管理、交易品种后缀与前缀、Magic Number 过滤、反向复制、Stop Loss 和 Take Profit 同步、Pending Orders、风险限制、Client 端交易管理，以及 MetaTrader 5 中改进的部分平仓支持。

















🎬 视频：COPYLOT 如何工作 视频展示了标准安装流程：Master 终端发送交易，Client 终端接收交易，两个终端通过相同的复制通道名称进行同步。





🔄 COPYLOT Master 与 COPYLOT Client COPYLOT 采用 Master / Client 架构。Master 读取源终端中的原始交易，Client 在目标终端中打开、修改并关闭复制后的交易。





🚀 什么是 COPYLOT？

COPYLOT 是适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的专业交易复制工具。它可以将一个交易终端中的交易、持仓和 Pending Orders 转移到另一个终端。

它可用于复制手动交易、Expert Advisors 的交易、信号、投资者密码账户、模拟账户、真实账户、不同经纪商、不同交易品种以及不同版本的 MetaTrader。

系统由两个部分组成：

COPYLOT Master — 安装在打开原始交易的终端中。

— 安装在打开原始交易的终端中。 COPYLOT Client — 安装在需要接收复制交易的终端中。

COPYLOT 不是交易策略，也不会决定何时买入或卖出。它的作用是根据您设置的规则，将一个 MetaTrader 环境中的交易操作同步到另一个环境。

🔄 终端 → 终端 支持 MT4 与 MT5 之间的任意组合复制。 ⚡ 快速本地同步 终端之间使用基于文件的复制算法。 📊 灵活的手数控制 支持相同手数、固定手数、系数、余额比例或风险模型。 🧩 高级过滤器 可按品种、Magic Number、方向、注释、手数、盈利、亏损以及仅复制新交易进行控制。





🔄 MetaTrader 4 与 MetaTrader 5 之间复制 一个 MetaTrader 终端发送交易，另一个终端接收数据，并根据 Client 设置打开对应的持仓。





⭐ 为什么交易者使用 COPYLOT

从一个 MetaTrader 终端向另一个终端复制交易

复制 MT4 → MT4、MT5 → MT5、MT4 → MT5 或 MT5 → MT4

复制手动交易和 Expert Advisors 的交易

从模拟账户复制到真实账户

从投资者密码账户复制交易

从一个 Master 复制到多个 Client

从多个 Master 复制到一个 Client

按修改后的手数或余额比例复制

只复制指定品种、Magic Number 或注释的交易

反向复制交易方向

复制 Pending Orders、Stop Loss 和 Take Profit

在 Client 端使用 Trailing Stop、Breakeven、虚拟止损和风险限制

复制部分平仓，包括改进的 MT5 支持

✅ 核心价值： COPYLOT 允许您在一个账户上交易，同时自动将持仓同步到其他 MetaTrader 终端，并使用您自己的手数、品种、风险和交易管理规则。





🧠 COPYLOT 的工作原理

Master 终端写入交易开仓、修改和关闭的信息。Client 终端读取这些数据，并在自己的账户中执行所需操作。

连接通过通道名称控制：

pathWrite — Master 端通道名称

— Master 端通道名称 pathREAD — Client 端通道名称

这两个值必须一致。例如，如果 Master 使用 pathWrite = Copy，则 Client 也必须使用 pathREAD = Copy。

组件 作用 Master 源终端。读取原始交易，并将交易数据写入复制通道。 Client 目标终端。读取复制通道，并打开、修改或关闭复制交易。 pathWrite Master 使用的通道名称。 pathREAD Client 使用的通道名称。





重要： 不要为彼此独立的 Master / Client 组合使用同一个通道名称。每个独立的复制结构最好使用自己的 pathWrite / pathREAD 名称。





🛠 两步安装

在原始交易所在的终端中安装 COPYLOT Master。 在需要接收复制交易的终端中安装 COPYLOT Client。 在 pathWrite 和 pathREAD 中设置相同的通道名称。 启用 AutoTrading 和 Allow Live Trading。

🛠 COPYLOT 安装示例 Master 和 Client 必须使用相同的复制通道名称。 🛠 COPYLOT Client 安装示例 Client 应安装在需要显示和执行复制交易的终端中。





🔄 主要复制结构

结构 说明 一个 Master → 一个 Client 最简单、最适合首次测试的基础结构。 一个 Master → 多个 Client 一个交易源向多个接收账户发送交易。 多个 Master → 一个 Client 一个账户从多个来源或策略接收交易。 不同 EA → 不同规则 可以通过 Magic Number、通道和不同设置，将多个 Expert Advisors 的交易分开复制。





🔄 1 → 1 结构 一个 Master 账户通过一个复制通道向一个 Client 账户发送交易。 📡 一个 Master → 多个 Client 一个 Master 终端可以向多个 Client 终端发送交易。 📥 多个 Master → 一个 Client 请为每个来源使用单独的通道名称，避免信号混在一起。 🧩 不同 EA — 不同规则 不同策略可以使用不同规则复制：普通复制、reverse、Magic 过滤或手数调整。





📊 手数管理

手数管理是交易复制中最重要的部分之一。Master 和 Client 可能具有不同余额、杠杆、账户货币和经纪商条件，因此 COPYLOT 可以根据 Client 账户调整交易量。

模式 含义 Lot = 0 Client 复制 Master 的手数。 Lot > 0 Client 始终使用固定手数开仓。 KoefLot Client 手数乘以一个系数，例如 0.1、0.5、2 或 10。 LotRiskFromMaster 根据 Master 和 Client 的余额比例计算手数。 RiskLot 根据所选风险模型，以 Free Margin、Balance 或 Stop Loss 计算手数。 MinLott / MaxLott 限制允许的最小和最大手数。





🔃 Reverse Copy：反向复制

COPYLOT 可以按相反方向复制交易。如果 Master 开 BUY，Client 可以开 SELL。如果 Master 开 SELL，Client 可以开 BUY。

Master 启用 ReverseCopy 的 Client BUY SELL SELL BUY

这是高级功能。由于 Client 的结果会与 Master 方向相反，请务必先测试再使用。





🛡 Stop Loss、Take Profit 与 Client 端管理

COPYLOT 可以复制 Master 的 Stop Loss 和 Take Profit，也可以在开仓价格不同的情况下修正距离，或在 Client 端设置自己的 SL/TP 水平。

功能 用途 TakeProfitCopy 复制 Master 的 Take Profit。 StopLossCopy 复制 Master 的 Stop Loss。 CorrectSLTPbyMaster 当开仓价格不同时修正 SL/TP。 My_STOPLOSS / My_TAKEPROFIT 在 Client 端设置自己的 SL/TP。 VirtualStopLossTakeProfit 使用虚拟 Stop Loss 和 Take Profit。 TrailingStopUSE / Breakeven 启用 Trailing Stop 和 Breakeven。





✂ 部分平仓与改进的 MT5 支持

如果 Master 只平掉一部分持仓量，Client 不应该关闭整个交易。Client 应根据 Master 的操作和复制设置，只减少复制持仓的交易量。

在更新后的 COPYLOT 逻辑中，MetaTrader 5 的部分平仓支持得到了改进。这对于 MT5 → MT5、MT4 → MT5，或者多个来源复制到一个 MT5 Client 的结构尤其重要。

场景 Client 预期行为 Master 平掉部分交易量 Client 只减少持仓量，而不是全部关闭。 多次部分平仓 Client 按顺序反映每次交易量减少。 MT5 Hedging 可以通过持仓关系和交易量变化跟踪部分平仓。 MT5 Netting 由于交易量按品种汇总，需要单独测试。





✂ COPYLOT Client MT5 工作流程 Client 根据 Master 状态监控开仓、修改、平仓和部分交易量变化。





MT5 重要说明： 部分平仓行为取决于账户类型、经纪商执行方式、手数步进、hedging/netting 模式以及 Master / Client 的准确配置。请先在模拟账户上测试。





🔎 过滤器：只复制需要的交易

过滤器 用途 SymbolToCopy / SymbolNOtToCopy 只复制特定品种，或排除某些品种。 MagicToCopy / MagicToNotCopy 按 Magic Number 复制或排除交易。 CommentToCopy 只复制带有特定注释文字的交易。 ProfitCopyOnly / LossCopyOnly 只复制盈利持仓或只复制亏损持仓。 NewTradeONLY 只复制 Client 启动后新开的交易。 FilterLotMin / FilterLotMax 只复制指定手数范围内的持仓。





🌐 品种后缀、前缀与品种映射

不同经纪商可能对同一交易品种使用不同名称。例如 Master 交易 EURUSD，而 Client 经纪商可能使用 EURUSDm、EURUSD.pro 或其他名称。

设置 作用 PreFixSymbol 当 Client 端品种带有后缀或前缀时用于匹配。Auto 模式可以从 Client 图表品种中检测后缀。 ChangingNamesSymbols 手动设置 Master 与 Client 之间的品种名称对应关系。 Gold / Silver 自动检测 帮助处理 GOLD / XAUUSD、SILVER / XAGUSD 等常见差异。

示例

EURUSD = EURUSDm;

XAUUSD = GOLD;

US30 = DJI30;

EURUSD = GBPUSD; — 仅在您确实想复制到另一个品种时使用。

实用提示： 如果不完全理解结果，不要把自动后缀检测和不必要的手动规则混用。如果 PreFixSymbol = Auto 已经检测到了 Client 后缀，额外的 ChangingNamesSymbols 规则可能会造成混乱。





📌 Pending Orders 与 Positions to Orders

COPYLOT 可以复制 Pending Orders，也可以将 Master 的市价持仓转换为 Client 端的 Pending Orders。当 Master 与 Client 价格差异过大，或您希望价格回到更合适位置后再进场时，这很有用。

功能 用途 PendingOrdersCopy 复制 Pending Orders。 PricePointSlip 当 Client 价格与 Master 价格差异过大时限制复制。 PositionsToOrders 将 Master 的市价持仓转换为 Client 的 Pending Orders。 OIP_Order_Instead_Position 不开立即市价仓位，而是创建 Pending Order。 PendingPrice_adjust 将 Pending Order 价格从 Master 价格偏移指定点数。





⚙ Client 端额外管理

COPYLOT 不只是简单重复交易。Client 可以按自己的规则管理复制后的交易：Trailing Stop、Breakeven、虚拟止损、盈亏限制，以及 Master 平仓后的独立管理逻辑。

功能 含义 TrailingStopUSE 为复制持仓应用 Trailing Stop。 Breakeven 达到指定盈利后，将仓位移动到保本附近。 TPWCM_Use Master 平仓后保留 Client 持仓，并允许单独管理。 LimitFor 使用日、周或月度盈亏限制。 ClosebyLIMITING 超过设定限制时关闭交易。





🖥 COPYLOT 界面

COPYLOT 信息面板可以在图表上直接显示复制状态、Master 状态、已复制交易、订单编号关系、SL/TP、盈亏、注释、品种和账户状态。

对于支持和诊断来说，这非常重要。相比只说“没有复制”，带有面板的截图通常能说明更多问题。

🖥 COPYLOT 工作界面 该面板有助于检查复制状态，并判断 Client 是否与 Master 同步。





🚦 Stop Trading 与 Modify Only

Stop Trading — 完全停止复制算法：开仓、平仓、修改、trailing、breakeven。

— 完全停止复制算法：开仓、平仓、修改、trailing、breakeven。 Modify Only — 禁止新交易，但允许管理、修改或关闭已经复制的持仓。

当您想暂停新复制，但不想从图表上移除 Expert Advisor 时，这非常有用。





🧪 真实交易前需要测试什么

测试 为什么重要 BUY / SELL 检查基础复制是否正常。 修改 SL / TP 检查 Client 是否跟随 Master 的修改。 关闭持仓 检查 Master 平仓后 Client 是否也平仓。 部分平仓 检查交易量减少是否正确，尤其是在 MT5 中。 Pending Orders 检查 Pending Orders 的复制或过滤。 品种后缀 检查 PreFixSymbol 和 ChangingNamesSymbols。 手数系数 检查手数是否符合您的风险模型。 Reverse mode 检查交易方向和 SL/TP 是否正确。





⚠ 使用 COPYLOT 前的重要规则

请将 COPYLOT 安装在干净图表上，不要带有不必要的指标或脚本。

每个复制实例使用一个图表。

不要为两个独立组合使用相同的 pathWrite / pathREAD。

确认 AutoTrading 和 Allow Live Trading 已启用。

多套 MetaTrader 安装请使用独立的终端文件夹。

如果复制需要持续运行，请使用稳定的 VPS。

不要将 COPYLOT 用于结果依赖毫秒延迟的 HFT 类型复制。

更新版本前，请等待 Master 和 Client 的所有交易关闭。

真实交易前，请务必先在模拟账户或最小手数下测试。





🌐 经纪商、VPS 与性能建议

✅ 建议 稳定的 VPS

每个账户使用独立终端文件夹

正确的品种名称和后缀

低点差和稳定执行

Client 账户有足够的 Free Margin

Master 和 Client 使用干净图表 ⚠ 必须仔细检查 经纪商的 Stop level 和 freeze level

执行延迟、requotes 和 slippage

MT5 TypeFilling mode

品种规格

手数步进、最小手数、最大手数

MT5 hedging 或 netting 账户中的部分平仓行为





🛠 如何正确开始

步骤 操作 1 在源终端中安装所需版本的 COPYLOT Master。 2 在目标终端中安装所需版本的 COPYLOT Client。 3 将每个 Expert Advisor 附加到干净图表。 4 设置相同通道：Master 的 pathWrite 与 Client 的 pathREAD。 5 启用 AutoTrading 和 Allow Live Trading。 6 设置手数、后缀、Magic 过滤器和复制模式。 7 在 Master 上打开一笔小测试交易，并检查 Client。 8 测试修改、平仓、部分平仓、SL/TP 和 Pending Orders。 9 如果没有复制，请检查 Experts 和 Journal。 10 完整测试整个流程后，再使用真实交易量。









🆚 COPYLOT 还是 Exp-Duplicator？

COPYLOT 和 Duplicator 解决的是不同任务。

COPYLOT Exp-Duplicator 在不同终端或账户之间复制交易。 在同一个终端或同一个账户内复制持仓。 使用 Master / Client 架构。 监控同一账户内的源持仓。 适合账户到账户的复制。 适合在一个账户内重复或复制交易。 可以从一个终端复制到多个终端，也可以从多个终端复制到一个终端。 创建现有持仓的额外复制持仓。





📌 实用建议

从一个 Master 和一个 Client 的简单结构开始。

相同的 pathWrite 与 pathREAD 只用于一个已连接组合。

多个 Master 来源请使用不同通道名称。

真实复制前检查品种后缀和品种映射。

使用最小手数测试手数设置。

如果不想在 Client 启动时复制 Master 的旧交易，请使用 NewTradeONLY。

使用持仓数量和品种数量限制来降低风险。

不要复制结果受小延迟影响的高频策略。

持续运行建议使用 VPS。

如果交易没有复制，请先检查 Experts 和 Journal。





⚠ 风险提示

Forex 和 CFD 交易具有风险。 COPYLOT 是交易复制工具。它可以复制持仓、订单、手数、部分平仓、Stop Loss、Take Profit 和平仓操作，但不保证盈利，也不能消除市场风险。最终结果取决于经纪商执行、点差、slippage、连接质量、VPS 稳定性、账户类型、品种规格以及用户设置。





🏁 总结

COPYLOT 是 Expforex 为需要在 MetaTrader 终端之间进行专业交易复制的交易者提供的核心工具之一。

该程序可以连接 MT4 和 MT5 账户，在不同经纪商之间同步交易，从一个账户复制到多个账户，或将多个 Master 的交易集中到一个 Client。它还支持手数调整、方向反转、品种和 Magic Number 过滤、SL/TP 复制、Client 端退出管理，以及 MT5 部分平仓场景。

如果您需要一个严肃的 MetaTrader 本地交易复制系统，COPYLOT 不只是“复制一笔交易”的工具，而是适用于多种交易架构的完整复制系统。

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