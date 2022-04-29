EA999 Tumbler EA Manual (Japanese)

===EAの紹介===

このEAの名前はTumblerです。この名前の理由は、このEAを設計する目的が、すべての市場の状況に自動的に適応し、どの市場も落ちないようにすることであるためです。





以下の各説明は非常に重要です。よくお読みください。このEAに関連するすべての事項を説明するために最善を尽くします。













===EAの機能===

すべての市況に適応する必要があるため、リスクをコントロールするためにヘッジポジションを選択します。すべての市況に適応するために自己資本要件があり、80,000ドル（ドルまたはセント）。





取引は0.01ロットから開始するため、1回の取引で利益が少なくなります。利益を増やして合理的に利益を積み上げるために、同時に20以上の通貨ペアを取引することをお勧めします。





どの通貨ペアを実行するかについて、EAをその通貨ペアのチャートに適用します。





EAのポジションは長い間変動損失の状態になりますので、あまり心配しないでください。EAは市場の発展に応じてポジションを調整し、ポジションをヘッジしてクローズすることで徐々に利益を上げていきます。





必要に応じてこのEAを適用すると、取引日ごとに対応する利益が得られ、失敗することはありません。













===EAオンフックの注意事項===

EAが適用される通貨ペアはどの通貨ペアを取引し、EAのない通貨ペアは取引されません。





EAは自動的にM15期間に切り替わり、他の期間には適用できません。





アカウントの資金が必要な資金の倍数でない限り、EAは0.01ロットから取引を開始します。それ以外の場合は、基本注文量を増やしません。





特定の市況は大きな変動損失につながる可能性があります。私たちの評価によると、極端な市況があっても、EAには清算の記録がありません。したがって、大きな変動損失が発生しても心配しないでください。 EA。 EAは、すべてのポジションが完全にクローズされるまで、対応するロジックに従ってポジションを処理します。このプロセスは少し長くなる場合がありますが、EAの継続的な利益には影響しません。





このEAは大きな一方的な市場を最も支持しているので、心配する必要はありません。十分な忍耐力を払えば、長期的に安定した収入を得ることができます。





オープン、クロージング、テイクプロフィットとストップロスの手動設定など、手動による介入は行わないことをお勧めします。 EAに組み込まれているロジックに影響を与え、悪い結果をもたらします。





CloseByをサポートするクローズされたポジションは、CloseByメソッドによってクローズされます。これにより、トランザクションコストが節約されます。EAは、ポジションを内部的にクローズするために使用するメソッドを自動的にチェックします。





次のリスクの高い取引の種類は、選択した通貨ペアである可能性があるため、より少ない資金で1つの通貨ペアだけを作成しようとしないでください。より少ない資金でこのEAを適用する機会を逃さないでください。





リスクが心配で、より少ないお金で試してみたい場合は、取引確認のためにセントアカウントを開設してください。













===オンフックプラットフォームの要件===

最小注文量：0.01、単一量の成長ステップ：0.01





アカウントタイプに応じて対応するパラメータを設定してください：ECNアカウントは保留中の注文で市場に参入する必要はなく、シグナルは直接ポジションを開くために発行されます。非ECNアカウントの場合、保留中の注文トランザクションはより良い価格を目指して使用されますポイント。





スプレッドは大きすぎてはいけません。 EURUSDは15ポイントを超えてはならず、GBPUSDは20ポイントを超えてはならず、他の通貨はこれを参照比率として使用します。スプレッドが大きいプラットフォームはEAのポジション管理に深刻な影響を及ぼし、期待した結果が得られません。スプレッドが追加されたポジションのクローズには使用しないでください。





EAはFIFOを実行しません。この要件を持つプラットフォームは、このEAを使用しません。













===EAパラメータの説明===

EAすべての注文を閉じた後に削除：[はい]に設定すると、EAは新しい注文を自動的に開きません。EAが条件を満たした後に通貨のすべてのポジションを閉じると、チャートからEAが自動的にアンインストールされ、取引されなくなります。他の通貨ペア取引には影響しません。





初期ロット：基本的な初期注文額。口座資金が80,000の倍数でない限り、この注文額を勝手に増やさないでください。





最小初期資本：口座資本がこの金額より少ない場合、EAは自動的に新規注文の開始を停止します。





ストップロススイッチの金額：変動損失管理リスク管理に使用されるスイッチ。開かないことをお勧めします。EAには、リスク管理を実施するために使用されるリスク管理ロジックが組み込まれています。





最大フロートロスマネー：フロートロスがこの設定値よりも低い場合、EAは自動的にすべてのポジションをクローズします。上記のスイッチと組み合わせて使用​​すると、上記のスイッチがオンになっている場合にのみ有効になります。





情報フォント名：情報パネルに表示されるフォントを設定します。 EAロジックには影響しません。





最終コンパイル時間：EAロジックに影響を与えないEAの最終コンパイル時間。これは、ユーザーにバージョンを確認するのに便利なEAの最終コンパイル時間を記録するためにのみ使用されます。













===EA情報パネルの説明===

表示コンテンツはたくさんありますが、重要なポイントだけです。





手動切り替え：パラメーターの説明を参照してください。トレーダーは、右上隅にある注文ボタンを使用して、EA管理の注文を行うことができます。





初期ロット：基本的な初期ロット





注文ごとの最大ロット：EAがポジションをオープンするとき、単一のオープン注文の最大量





最大損失：ロングオーダーの最高価格注文の変動損失額最大損失：ロング注文の最大変動損失注文の変動損失額





最低損失：ショートオーダーの最低価格の変動損失額最大損失：ショートオーダーの最大変動損失オーダーの変動損失額





合計PL：合計ポジションの現在の損益額MaxFloatLoss：最大変動損失額CyclyMaxLoss：開始から完全終了までの1サイクルにおける最大変動損失額





ショック：EAは現在の市場がショックを受けているかどうかを分析します





キープ日数：現在のサイクルが続く日数





トレンドアップ：現在の小さなサイクルは上昇トレンドですか？





トレンドダウン：現在の小さなサイクルは下降トレンドですか？









ラージTF：トレンド分析のためにラージ期間に切り替えるかどうか（変動損失が拡大すると、EAはトレンド分析のために自動的にラージ期間に切り替わります）





大きなトレンドアップ：大きなサイクルの現在の市場分析、YESは上昇を意味し、Noは下降を意味します





メッセージ：トランザクションプロセスに従って、開く、閉じる、エラーなどのプロンプト情報













===右上隅のコントロールパネルの説明===

Lots：手動で開くためのロットサイズ





Buy：長い市場価格をすぐに開く





Sell：すぐに市場価格を開きます





Close Buy：現在の通貨ペアのすべてのロングポジションをすぐに閉じます





Close Sell：現在の通貨ペアのすべてのショートポジションをすぐに閉じます





Close All：現在の通貨ペアのすべてのロングポジションとショートポジションをすぐに閉じます





Pause：実行中：新規注文の開始を一時停止停止：EAは新規注文を開始できます