宏伟点金：3.30早评EIA助原油冲顶，空头扭转乾坤

周四导读

一半的好和好的一半你会更爱哪个？或许有时你会悬而未决或斩钉截铁，有个不时比喻投资不是一场赛跑，而是一次旅行，比赛在乎终点，而旅行在乎沿途风景，而我更想表达这是一次修行，是对人性暴露后的反思和成长。最快的利润不是暴利，而是积累，最少的亏损不是止损，而是死扛，最好的行情不是单边，而是谨慎，最险的涨跌不是意外，而是小心。





不要因为没有做多而烦恼，想些那些做空的现在还是一个套单的状态。昨日油市EIA数据再次与API走了一个反向，有些朋友可能是数据前提前布局的空单，但是我想更多的是数据公布利多之后等行情企稳未破49.2进场的空单，虽然没有上来很多，但是也让人格外难受！对于昨晚的行情我也是一个看空的思路，但是我并没有提前布局，因为当前这个行情并没有给我一个很明朗的趋势。有关注我的人应该知道，我说过日内行情走了涨势，那么晚间数据利空的话才会走空头，利多那么就保持观望即好！做投资不要盲目，保持清醒的头脑，等行情趋势走出来选择好的方向及点位再考虑进场，并不是操作的多就收获的更多，永远记住风险与收益是成正比的！而昨日金银方面日内震荡上行，美盘还是一个调整的过程，来看一下今日的行情！

今日原油走势分析：





昨晚原油EIA公布值是86.7，属于小幅利多的行情，继第三次探底回升之后目前价格再次站上了49美元！那么对此当前这个行情我还是保持一个清醒的思路，过分看涨这是我并不看好的，目前技术面来看，日线图金叉刚开始冒头，而各周期指标来看都是一个金叉的走势。但是从四小时图可以看出，当前这个走势还是一个调整的过程，四小时图收线实体部分并没有站上前期高点49.6美元。昨晚走涨更多的原因是技术面需求，且数据需求，我们可以看出数据公布后出现大量的买卖盘影响加上数据利多，但是行情并没有大幅的拉升，而是一个震荡上行的趋势，说明多头动能在50美元下方还是孤注一掷罢了。所以对于操作方面看涨思路得缓一缓，宏伟认为1：趋势的反转短期很难结束，跌破50美元没有大的消息面刺激油价很难再次破位！2：欧佩克国家现在就开始减产只会刺激美国页岩油更快的复苏。3：只要美国不减产，欧佩克国家的减产率很难达到百分之百，毕竟没有一个国家愿意把钱让别人赚走

所以我个人还是保持一个空的思路，建议49.6-49.8直接进场空单，止损50.2美元上方，目标看49.2美元，破位下看！

读到这里不妨往下读，看看你亏损的原因在哪里？这样才好有对应之策：

1.做投资不要稀里糊涂，要知道赚是怎么赚的，亏又是怎样亏的，找到原因，才能借鉴方法，才能吸取教训；否则，你的最终结果必定是被这个市场淘汰；

2.你或者你目前的指导老师是否有一个相对成熟的做单模式，如果没有，你要拿什么来保证你的长期获利？这就是我经常强调的交易系统的问题，没有一个详细的交易计划，一遇到突发状况就慌乱，不可能达到预先想要的盈利目的；

3.如果你的老师是我，那么做单请严格按照我的要求，严格止损，不要随意放大或缩小止损，不要贪心，如果你的老师不是我，若你愿意跟随，那我必将倾力奉献，我希望成功能从我们的结识开始！

如果你在投资路上遇到了困扰；找不到方向；长期处在亏损中，或许可以找本人宏伟老师谈谈威信：（hwdj168长按可复制）。能不能合作暂且不谈，能够解开你的心结，这才是最重要的。



