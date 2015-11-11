11月11日现货原油日内操作提示

周二原油整体呈现过山车形象的行情走势、同时也多次给我们带来了短线投资机会。白天中国股市五连阳的大幅上扬对原油有一定提振作用，但是这个作用逐渐减小，短期大盘开始承压，进而由于欧盘数据持续利空与油价，以及供求关系的影响，加之持续受美联储12月升息预期概率的加大导致美元强势所影响，原油同时受到了打压。晚间发表的美国数据清淡，但是来自技术面布林中轨的压制，油价进一步承压下跌。原油方面全天最高至2174元/吨，最低至2116元/吨，全天走势如下：





2.市场综述







一、重要数据



全美石油学会API：美国至11月6日当周库欣地区原油库存增加250万桶。



二、重要领导发言



英国央行副行长坎利夫：加息将会是有限且循序渐进的。随着加息渐进，英国央行应该更加关注信贷环境。



三、供求关系



伊拉克库尔德地方政府声明：10月份石油出口达59.6万桶/日，较9月份有所增加。



EIA：预计2016年非欧佩克产油国的石油总产量将出现金融危机以来的首次下滑。



欧佩克：随着印尼的再次加入，将考虑产量上限的问题。



市场综述解读



美国9月批发库存月率录得0.5%，其中批发销售月率回升至0.5%，美国第三季度经济表现或许好于市场看到的，美经济持续的复苏步伐未减缓。原油作为经济发展的血液，其需求量或将扩大，颓势有望得到一定程度改变。OPEC组织及EIA预计在低油价的打压下，非OPEC产油国的石油总产量将在2016年减少，油市前景偏乐观。受此预计影响，OPEC产油国抛出不减产的口号，以便争夺市场份额，油市供过于求的状况也行并非因非OPEC产油国减产而出现改变，仅仅是原油供应权更加集中在OPEC产油国。原油市场延续2000-2450大区间内整理格局。





3.技术分析：









技术面而言，API的利空，原油再度走低，五连阴收尾，那么下重点支撑位于2100一线，日内仍将是一个反弹沽空的思路，4小时大阴下行直接吞没前一个涨幅，短线反弹重点关注MA5、MA10的阻力表现，上方强压为2200以及布林带中轨2150/60，尽管日内白盘有反弹需求，但是逆势反弹多单尽量少操作。日内操作上重点关注支撑2100/2130，阻力2150-2170-2190-2210。因周三库存EIA数据推迟到周四，因此日内在无重大基本面的影响下，亚盘预计震荡反弹修复，欧盘美盘则重点关注上面的阻力分批布局空单。所谓顺势不惧低位追单，只怕逆势抄底，反弹做空仍是首选思路。





30分钟走势图中，昨日如期展开中枢震荡，形成了四小时级别图上的另一个中枢区间 2120-2180，但由于此区间已经突破了日线级别的盘整中枢区间2150-2300，因此有较大的可能性将确认突破此区间形成日线级别的卖点，展开日线级别的下跌模式，今日走势将再次展开下跌后比较下跌力度，如不及前一次下跌力度将被拉回至2150之上，如力度不减将进行日线级别的向下突破，今日短线投资者可以高位做空，上行压力位为中枢上边沿2180附近，支撑位为前跌低点2115附近。轻仓为宜，严格止损。





综上所述：



今日整体操作依旧是高空思路，低位可参与辅多单！





1、初次见2150/60进场空单，止损2185上方，目标2130/2110；



2、初次见2110/2120进场多单，止损2080左右，目标2150/2170；.



3、两边突破，顺势操作！另外，中线布局单、实时精准喊单策略请实盘客户联系客服；





投资有风险，请做好风险控制，谨慎操作！

另外我们不能忽略的是油从四小时走势图来看，布林带向下运行并且K线价格在布林带中轨下方运行，附图指标也呈现弱势，所以后期价格继续向下的动能更强！以上分析仅供参考，不作为任何交易指令，投资决策由投资者自行做出！