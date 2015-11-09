本周金融市场重要指标和风险事件提醒（11月9-13日一周要闻）

上周美联储三巨头（耶伦、费希尔和杜德利）为12月加息保驾护航，随后美国10月非农就业爆出的惊天利好，数据不负美联储大佬们的期望。这惊得美联储资深鸽派，FOMC委员，芝加哥联储主席埃文斯首次表示“12月升息绝对有现实的可能性”。

此外，中国10月财新服务业PMI反弹至3个月高位，中国经济开始显露企稳迹象。而英国央行下调了经济和通胀预期，让市场大跌眼镜。

在上周市场的精彩纷呈之后，本周的数据和事件似乎有点平淡，但其中不乏看点。

周初的美国 10月就业市场状况指数(LMCI)料应该能够确认就业市场的强劲反弹，美联储12月加息预期有望进一步巩固。周二，美国 10月进口物价指数稍晚出炉，周五则有美国10月PPI，数据能否锦上添花，为加息预期再添把火？在英国央行上周做出意外之举后，本周的就业数据又能带来什么样的信息呢？本周市场最终以欧元区3季度GDP和美国 10月零售销售数据收场。

除了经济数据，波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)将在当地一项会议中就经济前景发表讲话。美联储标志性鸽派人物埃文斯在上周转变论调后本周也有发言机会。圣路易斯联储主席布拉德和FOMC三位委员（耶伦，莱克和埃文斯）将在周四一起登场。紧随其后，杜德利和费希尔周五也将露面。本周美联储官员频频亮相，丝毫不输上周。

此外，英国央行周三就金融监管的未来发展方向举行公开论坛，演讲者包括英国央行行长卡尼和欧洲央行行长德拉基。

周一(11月9日)，欧洲时段将公布将公布德国9月贸易帐和经常帐。晚间关注美国 10月就业市场状况指数(LMCI)，数据或进一步确认美国就业市场强劲反弹。

周二(11月10日)，日本公布9月 贸易帐，随后是中国CPI（中国9月通胀冲高回落是央行降息的一个原因）。晚间，美国公布10月进口物价指数，在美联储即将加息之际，通胀数据是重点关注的对象。晚些时候是美国 9月批发销售数据。

美联储波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)周二将在当地一项会议中就经济前景发表讲话。欧洲央行管委暨芬兰央行行长利卡宁(Erkki Liikanen)向议会经济委员会发表有关欧元区经济和欧洲央行货币政策的讲话。

周三(11月11日)，英国公布10月就业数据，包括失业率，失业金申请人数和三个月ILO失业率。2015年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)在芝加哥大学布斯商学院全球市场计划“13万亿美元的问题：管理美国政府的债务”上发表讲话。英国央行就金融监管的未来发展方向举行公开论坛，演讲者包括英国央行行长卡尼和欧洲央行行长德拉基。

周四(11月12日)，澳大利亚就业数据，欧元区9月工业产出等。美联储主席耶伦和FOMC委员莱克，埃文斯和明年票委布拉德将登场。在上周的发言和非农就业报告后，决策者可能给出更为清晰的加息暗示。

周五(11月13日)，欧元区3季度GDP初值。美国方面则公布一串重要数据：10月零售销售，10月PPI和11月密歇根大学消费者信心指数初值。美联储二号人物费希尔和三号人物杜德利将发表讲话。