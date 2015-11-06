欧洲经济的“危中之机”

今年前两季欧元区实际GDP同比增速为1.2%和1.5%，第三季有望实现1.6%的增长。这表明“欧版QE”的确具有一定的效果。但若将视线转向通胀指数、就业状况，结果则可能令人忧虑。9月，欧元区调和CPI时隔5个月之后再现同比负增长，10月仅勉强同比持平。核心国家德国9月调和CPI竟也出现了0.2%的同比负增长。可见，QE政策并未真正有效缓解通缩风险。目前，欧元区总体失业率及25岁以下青年失业率仍然分别高达10.9%和22.1%。雪上加霜的是，欧洲难民危机不断发酵，大量难民从欧洲东南部边界持续涌入，欧洲经济与社会稳定面临严峻挑战。

但与主权债务危机恶化升级之际相比，当下的欧洲也出现了一些值得关注的信号，例如欧元区边缘国家的复苏、金融市场中期走势上行、欧元汇率继续走低等。这或预示着欧洲仍然是隐含着不小的投资机会。

首先，欧盟内部尤其欧元区经济增速分化格局缓解，边缘国家经济开始复苏。虽然年初以来，作为欧债危机震源的希腊多次风险警笛大作，但据已公布的数据，希腊第二季实际GDP同比增速却达到1.6%，创下2008年国际金融危机之后的峰值。紧随希腊之后陷入危机的葡萄牙同样实现了1.6%的增长。复苏持续低迷的意大利情形也在改善，第二季经济增速较第一季高出0.5个百分点至0.6%。更惹眼的是，西班牙第二季经济增速达到了3.1%。同期德、法两个核心成员国经济增速分别为1.6%和1.1%，较一季度温和增长。

其次，欧洲金融市场大幅上涨，表明投资者信心已逐渐恢复。虽然今年国际金融市场大幅震荡，欧洲以股市为代表的金融市场波幅较大，但若将时间区间拉长来看，市场环境与过去显著不同。截至11月3日，欧洲斯托克50指数收于3243.39点，与2011年低谷相比增幅近63.5%。同期德国DAX指数增幅达120.5%，法国CAC40指数也实现了83.3%的增长。意大利ITLMS指数、西班牙IBEX35指数、希腊雅典ASE综合指数和葡萄牙PSI指数分别较2012年的低谷上涨了80.8%、77.2%、52.3%和38.8%。股市是经济的晴雨表，欧洲主要股指呈现出较明显的中期上行走势，表明欧洲金融市场的总体环境在转好。

此外，欧元汇率为欧元区的出口增长也提供了重要支持。截至11月3日，欧元对美元汇率收于1.0967：1，与2012年的低谷相比，欧元汇率仍下降了近10%。从实际有效汇率来看，根据国际清算银行（BIS）的统计，与27个传统发达经济体货币汇率相比较，截至今年9月末欧元汇率较去年同期下降了6.13点至90.69。在欧元汇率持续走低的推动下，欧元区二季度出口同比增速达5.84%，创近九个季度新高。

由此可见，不能简单地将欧洲划归为高风险区域。事实上，欧洲市场在风险上扬的同时，也创造了难得的“危中之机”。几年前，在欧债危机恶化升级之际，许多迫切想在欧洲市场扩张的新兴市场投资者因潜在的巨大风险而出现摇摆，但也有部分投资者在危机中审慎研判、果断出手，抓住“危中之机”成功实现了关键布局。目前与美国相比，欧洲经济复苏虽还不够强劲，但就其自身的市场风险方面与危机阶段相比已大幅下降。

对中国投资者而言，欧洲是个值得高度关注的市场。整体而言，欧洲作为中国第一大贸易伙伴、第一大技术供应方和第四大投资来源地，过去、现在和将来都是中国企业的重要海外目标市场之一。近年来，中欧高层沟通频繁，全面战略伙伴关系建设持续加快，为中国企业投资欧洲创造了重大机遇。但考虑到中欧合作发展的时间仍相对较短以及其他方面的原因，中国企业对欧投资依然存在一些困难。

具体来看，中国企业应抓住欧洲经济摆脱危机泥潭走向复苏的有利条件，以我为主、顺势而为，通过更多元化的方式加大对欧投资的规模和范围；以中欧加快全面战略伙伴关系建设步伐为契机，积极主动、提前布局，在进一步加强对核能、航空航天、汽车等传统重点领域投资的同时，高度重视科技创新、绿色环保、农业食品、卫生医药等领域，通过境外投资加快发展战略新兴产业，提升核心竞争力，增强在国际市场上的话语权。

在积极争取我国政府对企业赴欧投资更多支持的同时，中国企业更应进一步提升经营管理水平，学习国际大型跨国企业对外投资的成功经验，深入了解欧洲市场的商业环境及运作方式，培养富有包容性的企业文化，合理应对在欧投资面临的跨文化冲突，增强当地政府、企业以及客户对中国企业的认同感，提升本土化经营的能力，实现境外投资的可持续发展。

当然，针对当前欧洲经济复苏力度仍显不足，通缩风险持续攀升等问题，赴欧中国企业也应进一步加强国别风险管理，合理甄别投资对象，密切关注在欧资产质量面临的潜在风险，特别是对与欧元区重债国债券相关的资产，应提前做好风险管理和应对预案。