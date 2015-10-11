黄金周评:FED加息有心无力 多头步步为营暴图谋

10月5日-10月9日当周黄金市场综述：美国劳工部（DOL）上周五公布的9月非农就业人数仅增加14.2万，大幅低于预期，而8月不算强劲的增幅17.3万惨遭下调至13.6万；薪资增速停滞，劳动参与率下滑。数据无情地打压了美联储的生息预期，国际现货黄金在数据公布后由两周半低点1105水平火箭发射，暴涨30美元。

周初公布的美国9月ISM非制造业指数回落，美联储就业市场状况指数（LMCI）大幅低于预期，黄金守稳上周五涨幅，确认对1月22日以来下行趋势线的突破。随后，美国8月贸易帐传来噩耗，逆差创五个月高点，黄金上涨10余美元。包括非农在内的系列经济数据连连遇冷，但美联储官员放话稳固加息预期，金价小幅回落。然而，北京时间周四凌晨公布的美国联邦公开市场委员会（FOMC）9月会议纪要偏于鸽派，周五的进出口物价指数进一步下跌，黄金上扬刷新一个半月高点至1159.70美元/盎司。

国际现货黄金10月9日当周累计收涨17.70美元，涨幅1.56%，收报1155.60美元/盎司，最高上探1159.80美元/盎司，最低下探1129.60美元/盎司。

当周要闻盘点

屋漏偏逢连夜雨 美国经济数据节节败退

美国上周公布的9月非农就业报告惨淡，差强人意的8月就业增幅被下调，美联储年内加息的预期被无情打击。然而，祸不单行，本周公布的美国经济数据节节败退，越来越多的市场人士开始预期，美联储或难以在年内加息。

美国供应管理学会(ISM)周一发布的数据显示，9月份非制造业指数降至56.9，为6月来最低，前值为59.0，预期为57.5。其中，物价分项指数为48.4，这是自2月来首次降至50以下，且为1月来最低；前值50.8。

美联储公布的9月就业市场状况指数由前值2.1下跌至0，为4月以来最低水平；前值2.1。

周一公布的物价及就业相关数据在9月非农撕开的伤口上撒了一把盐。

不巧，美国商务部（DOC）周二公布的数据显示，美国8月贸易逆差483.3亿美元，创五个月来最高水平，因出口受全球经济恶化打压，且自中国的进口激增。数据表明美国经济易受到强势美元和海外需求疲弱的影响，这将使得市场对美联储加息预期持更为谨慎的态度。

数据公布之后，国际金价快速突破1140美元大关，之后进一步扩大逾1%，且刷新1148.10美元/盎司的一周高位。

厄运不断，美国劳工部(DOL)周五公布的数据显示，美国9月进口物价指数月率下跌0.1%，预期下跌0.5%，前值修正为下跌1.6%。数据还显示，美国9月进口物价指数年率下跌10.7%，预期下跌11.2%，前值下跌11.3%。扣除能源之外，美国9月进口物价指数月率下跌0.3%，年率下跌3.1%，创2009年10月份最大年跌幅。美国9月出口物价指数月率下跌0.7%，预期下跌0.2%，前值下跌1.4%。

数据公布之后，华尔街日报评论称，此次数据表现虽然好于预期，但是已经是连续第三个月录得下滑，下滑的主要原因是食品价格和非能源进口商品价格下滑，此外石油进口价一年来更是下滑了46.1%，意味着美元走强以及海外经济增长放缓仍然会给美国国内通胀带来下行压力。

美国9月进出口物价报告暗示该国的通胀仍然疲软。由此可见，美元持续走强和全球市场需求疲软导致进口通胀水平持续承受下行风险。数据公布后，黄金扩大涨幅，刷新一个半月高点至1159.70美元/盎司。

FOMC纪要担忧下行风险 年内加息或泡汤

美联储北京时间周五(10月9日)凌晨公布的会议纪要显示，9月会议上维持当前利率不变是因为美联储官员担忧由于中国经济放缓，导致经济增长和通胀面临日益增长的风险。

会议记录显示，决策者认为接近有充份的理由支持美国升息，但决定谨慎行事，等看到全球经济放缓并未拖累美国经济脱离预设轨道的证明后再行动。

会议记录称，决策者在9月16-17日会议上对全球经济放缓的迹象感到不安，但认为这并未导致美国经济前景发生“实质性改变”。

一些政策制定者会后称，升息还是保持利率不变的机率相当。会议纪录表明，他们中的大部分仍认为，“今年年底前”升息是适合的。但在讨论经济距离就业最大化和2%通胀目标这两大目标还有多远时，“许多决策者承认，近期全球经济和金融市况的发展可能在一定程度上增加了经济活动的下行风险。”

会议记录显示，在最新会议上，联储委员认同美国经济仍在轨道上，但决定‘审慎’行事，等待更多信息出炉再承诺升息。多数与会委员感到升息的条件已经达到，或者将在今年年底前达到。

华尔街日报评美联储会议纪要称，议纪要表明，许多委员称就业市场改善已或将达到美联储启动货币政策正常化的标准之一；但一些委员暗示，对于通胀在中期内会回升到2%目标的信心尚未增加。在9月会议后公布的就业数据显示，私营领域在8月和9月的雇佣情况降温，这带来了新的不确定性：即在面临海外增长放缓、美元走强拖累出口之际，经济是否从根本上出现了滑坡趋势。

纪要公布后，芝加哥商业交易所（CME）“美联储观察”最新调查报告显示今年10月加息几率大幅降至5%。

需要注意的是，美联储上次会议之时尚未公布9月非农就业报告，糟糕的非农及本周连连受挫的经济数据或许让决策者感到下行的风险在加大。

美联储要员频频声援加息 信心还在？

尽管美国9月非农爆冷，尽管本周公布的经济数据接连吃瘪，美联储官员似乎没有那么悲观。

纽约联储主席杜德利（William Dudley）周五（10月9日）在接受CNBC采访时表示，每次会议都有可能加息，美联储可能在10月加息；基于预期，仍然认为应在2015年加息，但并非承诺今年加息。

杜德利称，美联储加息决定中会考虑到新兴市场的成长，正在关注中国经济放缓是否加剧了新兴市场的放缓情况。他指出，9月份的就业报告肯定走弱了，但每月新增12-15万个就业岗位足以压低失业率。

至于通胀，杜德利认为，能够将通胀率拉回2%的水平。

FOMC票委，亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)周五表示，当前形势比几周之前更“模糊不清”，但他仍认为FOMC(联邦公开市场委员会)会在10月或者12月会议上加息。

FOMC委员，旧金山联储主席威廉姆斯（JohnWilliams）周四(10月8日)表示，上周发布的9月份非农就业报告显示当前就业增速放缓，但包含一些“积极”信息，如从事兼职工作但希望能做全职工作的的雇员数量大幅下滑。

威廉姆斯指出，9月就业报告中广义失业率下降是“正面”迹象，报告并未改变美国就业市场正在改善这一说法。威廉姆斯表示，9月就业报告中的薪资数据信息量有限，未见薪资增长这一点令人失望；对人们认为9月就业报告‘疲弱’感到意外。

威廉姆斯曾在周三(10月7日)曾表示，即便市场不认同 他依然支持2015年加息。美联储应该竭尽所能做好沟通工作，做出正确的决定，不要增加不必要的市场波动。

FOMC委员，芝加哥联储主席埃文斯（Charles Evans）周五发表讲话称，“我们大大接近首次加息时点，加息前希望对通胀上升更有信心。加息的确切时机没有加息的步幅来得重要。在2016年年底之前进行三次每次25个基点的加息是合适的。美联储利率在2016年底之前低于1%是合理的。”

埃文斯还指出，美国通胀率所面临的风险之一是中国经济放缓；核心通胀率所面临的问题可能不会在2016年中期之前消退；如果通胀升得过快，美联储可能在每次会议上都加息来加以抵消；美国通胀率所面临的风险之一是中国经济放缓。

美国9月非农就业人数增幅惨淡，埃文斯称，这没有改变就业成长稳健的观点。

埃文斯在认为，美联储应该在2016年中开始加息。

后市展望

下周金融市场在周初北美市场和日本市场休市结束后激昂迎来一些重要的经济数据，其中最受市场关注的将是各主要国家的通胀数据：美国、欧元区和中国的CPI数据。

国际货币基金组织(IMF)周二(10月6日)在《世界经济展望报告》中下调了全球经济成长预期，因受疲弱的商品价格和中国经济成长放缓影响。同时警告称需要加强旨在增加需求的政策。这也是IMF今年以来第二次下调经济增长预期。

经济合作与发展组织(OECD)秘书长Angel Gurria周三(10月8日)表示，OECD可能在下个月调降全球经济增长预估，但全球经济无瘫痪风险。

在全球经济复苏阴云笼罩之际，各主要经济体的通胀如果继续低迷势必将加剧市场对各大央行的宽松预期，尤其是美联储近十年来的首次加息可能推迟，黄金的基本面也因此改善。

黄金在2011年触及的纪录高点1920水平后跌势延绵，但周线图上看，其长期趋势正在改变，下行趋势线被不断突破，黄金步步为营前景逐渐改善。

日线图上，黄金突破了年内下行趋势（1月22日以来），有望延续升势，上行的初步目标位于8月下旬形成的顶部区域（1165/1170），进一步目标位于1192水平，黄金若突破1200关口，有望上探1218.50美元/盎司。投资者需要特别关注黄金在200日均线的表现。

实际上，黄金的投资者情绪也在改善。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(10月9日)公布的周度报告显示，截至10月6日当周，对冲基金和基金经理增持Comex黄金期货及期权净多头头寸至49822手，增加了7929手。

据彭博社周五(10月9日)公布的最新调查显示，因预期美联储将首次加息延迟至明年，黄金交易员、分析师对下周金价看多程度升至3周高位。在接受调查的14位黄金交易员及分析师中，8人看涨(57%)，4人看空(29%)，2人看平(14%)。

Kitco调查显示，对于下周走势，大部分大众投资者认为黄金将上涨。本周共有301位大众投资者参与投票，结果显示，186位（或62%），认为下周金价将会走高；67位（或22%），认为下周金价将会下跌；48位（或16%）对下周金价持中性看法。

而在专业市场分析人士中，看涨的情绪也非常普遍。本周35位受访专家中，19位作出回应。其中11位（或58%），认为下周黄金将会走强；7位（或37%），对下周黄金持中性看法；仅有1位（或5%），认为下周黄金将会下跌。受访专家包括黄金交易员、投行分析人士、期货交易员以及技术分析专家。