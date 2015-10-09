10月5-9日一周摘要：＂交易员战胜经济学家 投行纷纷将美联储加息预期退后至明年 ＂

每周摘要 - 从经济学和金融，外汇和大宗商品的预测，以及贸易商最感兴趣的文章，世界经济上的最新消息。

一周重要事件及分析：“交易员战胜经济学家 投行纷纷将美联储加息预期退后至明年”

幸福投资网：奥巴马：相信美国国会将通过TPP

幸福投资网：9月FOMC会议纪要：担心全球经济和低利率 暂不加息

路透：新西兰经济：就业机会稀缺背景下，移民热潮或引发更多降息

新浪专栏：TPP能多大程度上遏制中国经济？

幸福投资网：TPP真那么好么？美国各行业几家欢乐几家愁

新浪财经：英央行：政策不变 通胀经济前景疲软

华尔街见闻：华尔街对“经济衰退”的担忧与日俱增

路透：专访：前IMF首席经济学家布兰查德称中国经济成长急降可能性不大

世界之声：日本经济研究认为今年第二季度中国经济增长疑仅为5％

路透：综述：美联储希望看到美国未因全球经济寒流而脱轨的证据--会议记录

华尔街见闻：交易员战胜经济学家 投行纷纷将美联储加息预期退后至明年

货币，汇市新闻：＂顾振兴:汇市乱局依旧＂

FX168：瑞信：澳元纽元新预期

和讯网：每日比特币：探底回升下行风险犹存 纽约市场竞争加剧

和讯网：欧元人民币苏格兰皇家银行：欧元面临2015年最后做空机会

新浪财经：汇市“神算”：为何我们积极看多欧元？

路透：台湾汇市：台币实质汇价早盘大致持稳，等待日本央行决议

新浪财经：美联储9月按兵不动后最大的汇市赢家竟然是它

人民网：国际货币基金组织最新报告警示全球金融风险犹存

路透：中国汇市：人民币早盘与中间价续涨成交清淡，短期方向仍难觅

新浪财经：顾振兴:汇市乱局依旧

外汇投资：野村：未来几个月中国干预汇市的行动料放缓

路透：美元走贬但跌幅收敛，美联储会议记录强化明年升息预期

新浪财经：德国商业银行：外储数据显示中国央行干预人民币的行动将持续





股市新闻：

MQL5：“丑陋数据”扎推美元冷眼以对 谨防本周日元“黑天鹅”

财经网：路透调查：汇市、股市和债市面临转折 全球经济疑云密布

新浪财经：亚太股普涨 联储升息预期降温提振市场情绪

金融界：哪些人将成为抄底中国股市的“白骑士”？

新华网：伦敦股市８日上涨０．６１％

腾讯证券：操盘必读：假期全球股市暴涨 A股开门红可期

华尔街见闻：市场技术分析师协会副主席：美股、原油、新兴市场股市将于近期上涨

新浪博客：股市现在还没突破震荡区域！

华尔街见闻：忽如一夜春风来 亚洲股市有望创四年来最好的一周表现

东方财富网：股市10月开门红大涨近3% TPP利空被消化？

中国新闻网：十月股市机会大于风险 机构五大理由唱反弹

理财师：股市跌到底了

市场新闻：

幸福投资网： 英国8月制造业产出回升 因汽车生产线恢复生产

新浪财经：期债市场略显高位压力 利率债走强势头仍难扭转

凤凰网财经：美联储恐不能兑现市场预期 美国经济稳定复苏是假象

新浪财经：一个首席经济学家20年的研究心得

新浪财经：高盛削减中国股市年终目标，称市场将稳定下来

人民网：“金九银十” 楼市是“反弹”还是“反转”（市场观察）

凤凰网财经：全球央行如果消失 世界经济将会怎样 ？

新浪财经：朱强：市场等待什么？通胀预期！

华尔街见闻：大宗商品的“死亡循环”：需求低迷--价格暴跌--商品货币下挫

新浪财经：香港恒隆主席：相较股市 内地经济隐忧更在于楼市疲弱

中金资讯：黄金周经济学还能维持多久？

原油，贵金属一周趋势：

MQL5：技术分析师：买入黄金的机会到来 金价趋势或现逆转

FX168：机构：黄金突破下降通道 上行关注1165

黄金网：永丰金融集团：黄金技术面改善 依然在上行趋势中

新浪财经：国泰金业：FOMC忧虑经济 未能提振黄金

凤凰网财经：上海现货黄金市场周四暴涨

新浪财经：黄力晨:消息隔靴搔痒 黄金白银高位做空

和讯网：交易员：中国正悄悄成为世界黄金交易中心

网易财经：黄金周掀抢金潮 金市投资有门道

网易财经：汇丰银行：印度黄金需求疲软影响金价上行

新浪财经：纪要公布金市过山车 金价重回1140下方

中国经济网：金价在美联储纪要公布后升穿1150美元 白银跌超4%

新浪财经：经济顾问：至2018年原油市场供不应求将改善油价将回升