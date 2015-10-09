10月5-9日一周摘要：＂交易员战胜经济学家 投行纷纷将美联储加息预期退后至明年 ＂

每周摘要 - 从经济学和金融，外汇和大宗商品的预测，以及贸易商最感兴趣的文章，世界经济上的最新消息。
一周重要事件及分析：“交易员战胜经济学家 投行纷纷将美联储加息预期退后至明年”
幸福投资网：奥巴马：相信美国国会将通过TPP
幸福投资网：9月FOMC会议纪要：担心全球经济和低利率 暂不加息
路透：新西兰经济：就业机会稀缺背景下，移民热潮或引发更多降息
新浪专栏：TPP能多大程度上遏制中国经济？
幸福投资网：TPP真那么好么？美国各行业几家欢乐几家愁
新浪财经：英央行：政策不变 通胀经济前景疲软
华尔街见闻：华尔街对“经济衰退”的担忧与日俱增
路透：专访：前IMF首席经济学家布兰查德称中国经济成长急降可能性不大
世界之声：日本经济研究认为今年第二季度中国经济增长疑仅为5％
路透：综述：美联储希望看到美国未因全球经济寒流而脱轨的证据--会议记录
华尔街见闻：交易员战胜经济学家 投行纷纷将美联储加息预期退后至明年
货币，汇市新闻：＂顾振兴:汇市乱局依旧＂
FX168：瑞信：澳元纽元新预期
和讯网：欧元人民币苏格兰皇家银行：欧元面临2015年最后做空机会
新浪财经：汇市“神算”：为何我们积极看多欧元？
路透：中国汇市：人民币早盘与中间价续涨成交清淡，短期方向仍难觅
新浪财经：顾振兴:汇市乱局依旧
外汇投资：野村：未来几个月中国干预汇市的行动料放缓
新浪财经：德国商业银行：外储数据显示中国央行干预人民币的行动将持续
股市新闻：
MQL5：“丑陋数据”扎推美元冷眼以对 谨防本周日元“黑天鹅”
财经网：路透调查：汇市、股市和债市面临转折 全球经济疑云密布
新浪财经：亚太股普涨 联储升息预期降温提振市场情绪
新华网：伦敦股市８日上涨０．６１％
华尔街见闻：市场技术分析师协会副主席：美股、原油、新兴市场股市将于近期上涨
新浪博客：股市现在还没突破震荡区域！
华尔街见闻：忽如一夜春风来 亚洲股市有望创四年来最好的一周表现
东方财富网：股市10月开门红大涨近3% TPP利空被消化？
中国新闻网：十月股市机会大于风险 机构五大理由唱反弹
理财师：股市跌到底了
市场新闻：
幸福投资网： 英国8月制造业产出回升 因汽车生产线恢复生产
凤凰网财经：美联储恐不能兑现市场预期 美国经济稳定复苏是假象
新浪财经：一个首席经济学家20年的研究心得
人民网：“金九银十” 楼市是“反弹”还是“反转”（市场观察）
凤凰网财经：全球央行如果消失 世界经济将会怎样 ？
新浪财经：朱强：市场等待什么？通胀预期！
华尔街见闻：大宗商品的“死亡循环”：需求低迷--价格暴跌--商品货币下挫
新浪财经：香港恒隆主席：相较股市 内地经济隐忧更在于楼市疲弱
中金资讯：黄金周经济学还能维持多久？
原油，贵金属一周趋势：
FX168：机构：黄金突破下降通道 上行关注1165
新浪财经：国泰金业：FOMC忧虑经济 未能提振黄金
凤凰网财经：上海现货黄金市场周四暴涨
新浪财经：黄力晨:消息隔靴搔痒 黄金白银高位做空
网易财经：黄金周掀抢金潮 金市投资有门道
网易财经：汇丰银行：印度黄金需求疲软影响金价上行
新浪财经：纪要公布金市过山车 金价重回1140下方
中国经济网：金价在美联储纪要公布后升穿1150美元 白银跌超4%
新浪财经：经济顾问：至2018年原油市场供不应求将改善油价将回升