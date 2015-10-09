德国8月出口骤降5.2% 幅度创09金融危机来最大

德国8月进出口额均由纪录高位回落，其中出口创下2009年初全球金融危机高峰以来最大跌幅，进口亦大跌，显示欧洲最大经济体正深切感受全球贸易疲软的痛楚。

德国联邦统计局本周四公布的数据显示，8月经季节调整出口较前月下降5.2%至977亿欧元，创2009年1月以来最大降幅，也大幅低于彭博调查的经济学家预期的下降0.9%。

进口则下降3.1%至782亿欧元，创下2012年11月以来最大单月降幅。贸易顺差缩窄至196亿欧元。

此前7月时德国进出口增幅分别达到2.2%和2.4%，二者均是1991年有记录以来的最高水准。

中国及其他新兴市场国家的经济放缓对德国出口产生了显著影响。数据显示来自欧元区外19个国家的德国工业订单7、8月合计下降13%。

新兴国家过去二十年来有愈来愈多人成为中产阶级，对德国商品的需求也与日俱增。不过，新兴市场经济日益趋缓，不但巴西陷入衰退、中国成长也降温，对德国出口业者造成严重冲击。

路透社7日报导，德国经济研究机构打算将2015年的GDP增长率预估值由原先的2.1%下修至1.8%。

北德意志州银行经济学家Jens Kramer表示，德国进出口双双下滑的明显原因是中国，中国的需求似乎“卡壳”。不过德国的经济增长仍将受到国内私人部门消费的支撑，但今日的数据不会体现这一点，所以Kramer建议目前还不用对进出口数据做出过度解读。

另外也分析师表示，今年8月有许多假日，似乎影响了上述数据。

数据公布后，德国DAX指数开盘下跌0.35%，欧元对美元则短线上涨至1.13上方。

路透社评论认为在新兴市场放缓之外，德国最大汽车生产商大众汽车的柴油排放丑闻，有可能损及德国最大出口业--汽车业，并令“德国制造”形象蒙尘。

德国汽车业约创造了五分之一的就业岗位，据德意志银行数据，去年在德国1.1万亿欧元(1.25万亿美元)的出口商品中，汽车占17.9%，而且自那以来汽车出口增幅高于均值。