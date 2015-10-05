本周经济事件及汇市交易提示(10月5日当周)

美国9月非农就业报告让市场大跌眼镜，新增就业仅14.2万人，刷新自今年3月来的低位，这给美联储年内加息打上问号。美元指数随后短线急跌，非美货币对美元则强劲上扬，但随后各自收窄涨跌幅，暗示市场仍需要时间消化该数据。下周市场将迎来包括欧元区8月零售销售在内的一系列重要经济数据，接下来我们就选取两个经济数据进行展望：

1.欧元区8月零售销售(月率)

公布时间：下周一17:00

前值：+0.4%；预期：-0.1%

若数据优于预期：欧元走强

若数据逊于预期：欧元走软

关键货币对：欧元/美元

解析：本周非农就业意外仅增长14.2万人，引发汇市滔天巨浪，非美也借机大举反弹。非农数据公布之后，欧元/美元一度短线飙升至1.1316，但随后震荡回落，报收于1.1212。非农表现不佳，美联储推迟加息的预期顿时升温，如果下周的欧元区经济数据能够锦上添花，欧元/美元有望再度发力上攻。

2.美国9月就业市场状况指数

公布时间：下周一22:00

前值：2.1 ；预期：1.4

若数据优于预期：美元走强

若数据逊于预期：美元走软

关键货币对：美元指数

解析：受到非农意外走软的打压，美元指数随后最低下探95.22，刷新一周低位，随后收复大部分跌幅报收于95.90。下周一的LMCI就业市场状况指数就显得尤为关键，如果该数据确认美国劳动力市场复苏的脚步陷入停滞，将加剧市场对于美联储年内按兵不动的预期，美元面临新一轮下跌的风险。

下周重要经济数据和事件

周一

欧元区8月零售销售，美国9月LMCI，欧元集团会议，中国假期休市。

周二

加拿大8月贸易帐，美国8月贸易帐，澳洲联储政策会议并宣布利率决定，IMF“全球经济展望”新闻发布会，中国假期休市。

周三

英国8月工业产出，日本央行公布利率决定，旧金山联储主席威廉姆斯发表讲话，中国假期休市。

周四

德国8月季调后贸易帐，美国上周季调后初请失业金人数，IMF主席拉加德和世行行长金墉见面会，英国央行利率决议及会议记录。

周五

英国8月商品贸易帐，加拿大9月失业率，就业人口变动，拉加德、卡尼参加讨论会，卡尼、易纲参加讨论会，2015年IMF和世行秋季会议，至10月12日，美联储9月会议记录。

周六

中国9月末货币供应(1010-1015)，芝加哥联储主席埃文斯就经济状况及货币政策发表演说 。