中国过剩产能冲击市场 全球陷入“柴油的海洋”

近期中国经济放缓的忧虑一直萦绕着全球大宗商品市场，然而随着中国柴油出口量创下纪录新高，恐怕大宗白商品的“负面清单”又要添加柴油一项。

在钢铁和铝出口已达到史无前例水平的情况下，今年8月中国柴油出口量创下纪录新高。

中国海关本周公布的数据显示，中国8月份柴油出口同比飙升77%至创纪录的722516吨，相当于每天175000桶。产业咨询机构ICIS安迅思和JBC Energy GmbH表示，今年晚些时候可能攀升至每天250000桶。

中国的经济增长为1990年以来的最弱水平，削弱了国内对大宗商品的需求，同时经过数年的扩张之后，炼油厂、炼钢厂和冶炼厂都在尽力解决产能过剩的问题。

花旗(Citi)驻香港的大宗商品策略师Ivan Szpakowski表示，“这个问题很大程度上是与需求减缓有关，企业此前的计划是为要好得多的需求环境规划的，所以产能提高了。由于需求减缓，导致了国内市场产能过剩，生产商寻求出口过剩部分。”

中国的原材料出口正在加剧全球供过于求的局面，驱动大宗商品价格跌至2008年金融危机以来最低，并且促使全球的钢铁和铝生产商对中国的大量出口提出抗议。虽然柴油出口主要是给亚洲炼油厂带来风险，但额外的出货量可能造成供过于求局面恶化。供过于求的局面已经从新加坡蔓延至欧洲和美国。

KBC Advanced Technologies驻伦敦的分析师Ehsan Ul-Haq表示，亚洲石油交易中心新加坡炼油厂的柴油炼油利润已经同比下滑约30%，因中国、印度和中东的出口带来了供应过剩的局面。

Ul-Haq表示，“全球正成为柴油的海洋，中国的需求不如之前预期的那样高。中国的炼油厂正日益以出口为导向。”