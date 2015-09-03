褐皮书称经济活动继续扩张 美联储加息恐已箭在弦上？

美联储周三(9月2日)发布的褐皮书称，7月至8月中美国经济活动继续扩张，近几周美国就业市场发展强劲令部分产业和职位的薪资小幅增长，但部分企业称活动受到中国经济放缓所拖累。

虽然许多美联储决策者认为美国劳动力市场接近满员，中国经济放缓令全球经济发展蒙阴。全球增长放缓的前景令油价承压。这使得美联储可能在一段时间内不能达到其2%的通胀目标。

持续改善的劳动力市场和中国经济增长放缓之忧凸显了美联储所面临的挑战，美联储最早或于本月首次加息。

波士顿联储称该地区许多制造业企业提及中国是影响其表现的因素。

“许多企业提及中国是影响其表现的一个因素，但到目前为止，影响依然较温和，”波士顿联储在报告中写道，制造业和信息技术产品和服务受到中国需求减弱所拖累。

达拉斯联储称因油价低企及中国近期发展，该地区贷款需求前景更为谨慎。

不过，多数地区报告劳工需求和就业小幅至温和成长，就业市场紧张造成的薪资增长在纽约、克利夫兰、圣路易斯和旧金山地区尤为明显。

据华尔街日报称，美联储周四公布的褐皮书称美国经济活动在7月至8月中持续扩张，就业、房地产市场和建筑业相对强劲，但增长因强势美元和中国经济放缓而面临障碍，还要注意的是部分地区薪资因就业市场收紧而面临压力。

Mizuho Securities首席经济学家Steve Ricchiuto表示：“经济依然受累于薪资停滞不前、存款几无增加以及较高的借贷水平，提高利率将损及较低水平人群的就业。”

经济学家们大都预计美联储将于本月加息，不过交易员们则持不同观点。CME交易员预计9月加息的几率为27%，12月加息的几率为60%。

Northern Trust首席经济学家Carl Tannenbaum表示：“FED的决定不仅基于今天的经济形势，也基于未来发展的趋势。我们不知道亚洲局势将会如何发展以及对美国经济会造成什么样的影响。”

“债王”格罗斯表示美联储将于9月加息，但之后一段时间内将维持利率不变。

格罗斯周三在写给Janus Capital Group Inc.的投资展望中写道，美联储“似乎有意提高联邦基金利率”，只要有证据能证明可以开始货币正常化，格罗斯写道，“他们应该加息，但9月会议措辞必须要慎重，“一次到位”的可能性正在上升，至少对未来六个月而言是这样的。美联储开始意识到六年多来利率一直处于零水平附近对实体经济已经产生了负面影响，它摧毁了以往对资本主义来说必不可少的经济模式，如养老金、保险公司，还有民众存钱的意志。若存款干涸，预存款密切相关的投资也将减少，长期生产率也将随之降低，而这种下降之势将不仅局限在美国，它将是全世界范围的。”

德意志银行首席美国经济学家Joseph LaVorgna表示，美联储褐皮书表明，几个地区报告的劳工市场趋于紧俏，从而带来薪资上涨压力，这似乎与美国经济数据存在分歧。

道明证券策略师Millan Mulraine指出，美联储褐皮书“有点悲观”，经济增长和通胀前景的不确定性“将增加谨慎的理由，美联储或放弃在9月份会议上加息”；褐皮书表明美国经济在一定程度上“放缓”。

加拿大蒙特利尔银行资本市场经济学家Jennifer Lee则表示，美联储褐皮书基调正面程度略有提高，没有理由推迟紧缩，至少这里没有，美国经济活动似乎自7月份以以来并未严重放缓，消费支出方面似乎稍微下调了一些，表明结果“不尽相同”，美联储在7月份曾认为，“所有地区”消费开支均增加。