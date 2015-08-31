汇市展望：美元、欧元、加元、澳元和纽元

美元：对新兴市场货币表现强劲，看涨

摩根士丹利认为，美元的强势能够持续。然而，我们区分对待美元兑低收益率货币，这些货币几乎没有进一步贬值的空间，而对于商品货币和新兴市场货币则可以保持强势，即便美联储有发出更为鸽派言论的风险，美元也不可能对这些货币下跌，因全球其它地区的增长前景仍不及美国。

欧元：买入的好时机，看涨

摩根士丹利认为，在当前不确定的环境中，风险偏好依然存在，欧元有进一步上涨的空间。欧元被用作很多风险交易的融资货币，这些交易仍然盛行，欧元将受到支撑。

摩根士丹利称，看涨欧元的主要风险来源于即将到来的欧洲央行会议，会议有释放更为鸽派言论的风险。

加元：G10货币中看空确定性高，看跌

摩根士丹利称，在G10货币中看跌加元有较高的确定性。该行认为，加拿大央行有采取更为鸽派语调的风险，货币因而承压。加拿大央行最新的评论称，宏观审慎工具旨在解决金融动荡，这表明货币政策将能够全力关注低增长和通胀。油价疲软的环境也不可能为加元提供支撑。

澳元：商品和中国起主导作用，看跌

摩根士丹利认为，疲软的商品和对亚洲增长的担忧可能在近期对澳元构成压力，预期该货币将继续承压。资本支出持续疲软凸显了澳元面临的风险。澳元最大上行风险是澳联储立场变得更为鹰派，澳联储近期强调维持宽松货币政策过长时间面临的风险。摩根士丹利称要密切关注即将到来的澳洲联储货币政策会议。

纽元：即将进一步走低，看跌

摩根士丹利表示，宏观审慎措施预期将进一步削减高企的金融体系风险，帮助调节奥克兰的房地产市场，新西兰央行已打开了进一步大幅宽松的大门。

疲软的商品价格，挣扎的乳制品行业和疲软的全球需求给新西兰这个开放的小经济体带来了压力。摩根士丹利预期纽元将继续下跌，因经济增长和利差均不利于纽元。