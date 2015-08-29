FED加息桎梏持续施威 黄金料将录得五周最大周跌幅

国际现货黄金周五（8月28日）美市盘中先扬后抑，一度上行刷新日内高点1140.70美元/盎司，但随后回吐部分涨幅回落至1130美元/盎司附近水平交投，本周料将录得五周来最大周跌幅。周末空头回补使黄金市场开始企稳，但整体上来看，黄金仍然受到强势美元以及美国近期公布的一系列良好经济数据的打压。日内公布的美国个人消费支出上升以及周四的二季度GDP大幅上修显示出美国下半年经济势头良好，但美联储最为青睐的通胀指数核心PCE物价指数逊于预期。此外，日内公布的8月美国消费者信心下滑。美元指数日内震荡上行，最高触及96.32。美元指数本周一度触及七个月低点，但黄金并未从中获益，金价周三触及一周低点1117.35美元/盎司，自8月21日触及的七周高点以来的跌幅超3.0%。

经济数据良莠不齐 个人消费支出上升但核心PCE物价指数逊于预期 消费者信心下滑

由于收入增长，美国7月个人消费支出上升，显示美国经济的最大支柱第三季度开局良好。作为美联储为关注的通胀指标，美国7月核心消费支出(PCE)物价指数年率连续39个月低于2%的目标位。

美国商务部(DOC)周五(8月28日)公布的数据显示，美国7月个人消费支出月率增长0.3%，6月个人消费支出自上升0.2%上修至上升0.3%。

美国商务部还在今天的报告中称，美国7月薪资增幅创年内新高。日前公布的美国二季度整体经济表现好于初步估计，加上周五的此份报告，显示下半年经济势头良好。

考虑到雇佣稳健、汽油价格低廉、家庭资产价值上升，同时借款成本较低，都在巩固需求，帮助美国抵御全球经济的疲软。

数据还显示，7月个人收入环比连续第四个月上升0.4%；薪资增长0.5%，创去年11月以来最大增幅。由于支出增幅不及收入，因此储蓄率自4.7%升至4.9%。

数据公布之后，路透社点评称，此次数据虽不及预期但依然有所上涨，主要原因是汽车方面的消费录得最大增幅，几乎占据一半的增幅；此外美国薪资增速已经录得去年11月以来最快增长，税前个人薪资上涨了0.4%，刺激了美国民众加快消费支出，对美国第三季度经济增速起到积极的支撑作用。

与此同时，巴克莱在数据公布之后评论称，因个人支出数据不及预期，将美国第三季度GDP增速预期从2.8%下调至2.6%。美国亚特兰大联储GDPNOW模型将美国第三季度GDP预期由增长1.4下调至增长1.2%。巴克莱将美国第三季度GDP预期由增长2.6下调至增长2.5%。

美国商务部还在今天的另外一份报告中称，美国7月核心PCE物价指数年率增长1.2%，预期和前值增长1.3%。

据周五公布的另一份报告显示，8月美国消费者信心下滑，且低于市场预期。

数据显示，密西根大学7月美国消费者信心指数终值终值下降至91.9 ，为5月以来最低，初值92.9，7月终值为93.1。

美联储鸽派官员意外倒戈 但其他官员表示9月加息决心有所减弱

全球金融市场本周的纪录波动已说明中国的时间可能打乱美联储精心安排的政策计划。中国市场引发的动荡也意味着美联储达通胀目标面临更大的无法达成的风险。

美联储决策者试图推动美国利率由零水平回升，他们可能试图重新确定稳固的经济增长和扩张的国内就业足以支持完成其目标，尽管全球第二大经济体步履蹒跚。

汇丰证券（HSBC Securities）首席美国经济学家Kevin Logan表示，“中国可以保持持续增长，推动发展的时期结束了。所以你看看周围的世界，问谁能填补了空缺，答案是没有。我看不到美国通胀上行的可能。美元走强，商品价格下跌，增长前景没有那么好，美国进口商品竞争激烈，劳动者没有讨价还价的能力，工资没有上涨。”

通胀低迷一直是美联储的“心腹大患”。在本周市场动荡之前已经出现一连串冲击，譬如油价崩跌、欧洲疲弱、日本持续面临通缩威胁，这些都将抑制全球通胀。

迄今为止，美联储官员认为上述问题不会对美国物价产生持久性影响，但一方面又将实现通胀目标的时间推得更加靠后。

然而一些分析师对长期以来的观点，比如就业增长最终会推高薪资和通胀等怀有疑虑，称现在全球因素在其中起到很大影响。

有分析师曾表示，即便是在经济稳定增长时期，全球化一直是抑制美国薪资和物价的因素之一。在过去一年，美元升值成为牵制消费者物价的又一因素。

仅仅在一段时间以前，美联储官员对通胀升向2.0%目标水平具有合理信心，明显准备在9月加息。现在他们承认在中国经济增速放缓可能导致硬着陆担忧，金融市场上演过山车后，事情变得更为复杂。

纽约联储主席杜德利周三表示，和几周前相比，如今9月升息前景的“迫切性有所降低”。不过他也对“短期”市场的过度反应提出警告。

费希尔周五称仍未决定是否在9月升息，要看数据和市场表现。费希尔在CNBC表示，将密切关注市场对中国情势发展作何反应，现在做出判断为时过早。

在被问及9月升息时费希尔表示，之前的可能性很大。在被问及市场波动对通胀的影响时费希尔表示，需要观望，但费希尔表示，对通胀将回升至2%很有信心并称部分影响通胀的因素是暂时性的。

费希尔还指出，经济已恢复至接近充分就业的水平，我们正在朝着利率上升的方向前进，近期的数据令人印象深刻。

费希尔还表示，距离9月会议还有两周，我们有时间考察之前公布的数据；升息进程将是渐进的，首次升息后将暂缓一段时间再采取进一步行动；美联储尽最大努力确保市场明白，不要预期利率会快速上升。

美国明尼亚波利斯联储主席柯薛拉柯塔周五称，他认为美国没有理由今年加息，除非经济前景有重大变化。

“除此之外，我认为近期加息是不适宜的，近期的意思是一直到2015年底，”柯薛拉柯塔在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时表示。

柯薛拉柯塔随后在被问及升息时机时表示，认为明年下半年接近我考虑的时间。

亚特兰大联储主席洛克哈特周五表示，市场表现令他对9月升息没有那么坚决了。洛克哈特称可能会因市场动荡评估而改变政策想法，在暴风雨之际不改变政策是较为明智的做法，更迟加息犯政策错误的可能性更小。洛克哈特同时称美国经济扩张状况“颇为稳健”，但一些市场事件有带来溢出效应的风险。

不过，一直以鸽派形象示人的圣路易斯联储主席布拉德周五表示，考虑到市场的下滑和中国经济放缓迄今尚未对美国经济构成多少影响，近期市场波动应不至于推迟美联储加息步伐，至少会有一次加息。

布拉德(James Bullard)在周五的讲话之中一改之前的“鸽派”形象。他表示，市场动荡没有“剧烈”到推迟加息的地步，中国经济放缓和市场波动对美国经济前景影响甚微，美国经济基本面仍很强劲。

对于美国经济，布拉德信心满满。他表示，“美国基本面看起来不错，经济前景仍向好，过去10天的波动并没有改变美联储太多的预期。”

布拉德同时指出，如果到美联储9月中的议息会议，全球金融市场仍动荡不止，联邦公开市场委员会(FOMC)将会对开始收紧政策心存犹豫。

不过布拉德表示，他仍支持在下个月加息，因全球股市卖压还没有“剧烈”到让美联储确信需要改变政策步伐的地步。

全球各国央行官员本周将齐聚杰克逊霍尔，参加美联储主办的年度会议，他们可能聚焦于最近市场动荡，全球最大的两个经济体之间的差异以及危机之后什么因素在推动通胀等问题。市场在等待联储官员发表更多有关政策正常化的言论。

国际官员敦促美联储早日作出决定以避免给市场带来不确定性

近几个月来，国际官员反复声称他们将做好美联储加息的准备，而就在央行官员、学界人士、媒体记者以及其他人齐聚杰克逊霍尔，参加堪萨斯城联邦储备银行的年度讨论会时，他们所传达出的也正是这样一种信息。

曾任以色列央行行长，现为J.P. Morgan Chase International董事长的弗伦克尔(Jacob Frenkel)周四接受《华尔街日报》采访时表示，如果你推迟了曾经的计划，会让人觉得你的罗盘和你所引导的市场看法并不一致。他还说，计划一旦推迟，市场反应将更加强烈。

一些观察人士表示，当美联储最后终于采取加息行动时，他们会大松一口气。

印尼财长Bambang Brodjonegoro周三在雅加达接受采访时称，美国最好还是做一个决定；造成金融市场大幅波动的就是这种不确定性。

在参加杰克逊霍尔央行年会之前，日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)周三晚间在纽约称，加息将释放出美联储对美国经济抱有信心的信号。他称，这不仅对美国经济有利，也对包括日本在内的全球经济有利。

福四通（INTL FCStone）在周五的报告中仍预期美联储将在9月加息，该机构大宗商品咨询顾问Edward Meir表示，黄金仍承压。

Meir提到周四的美国2季度GDP数据大幅上修，最近几周强劲的住房数据和制造业数据。Meir进一步表示，美联储在做出加息决定时通常不会关注海外局势。

Meir指出，“我们是预期美联储下个月加息25基点的少数派，如果股市收复相当一部分跌幅，加息的概率将进一步提高。这将对黄金产生净利空，这是我们近期看空黄金的另一原因。”

汇丰银行（HSBC）则在周五的报告中表示，美联储可能不会在9月16-17日的会议上加息，这将为黄金提供支撑，尽管分析师警告称如果股市进一步上涨，黄金可能承压。汇丰的经济学家表示，他们预期美联储至少将加息推迟到12月。

该行贵金属分析师James Steel表示，“金价过去18个月下跌的背景是美联储加息的预期。首次加息的延迟可能支撑黄金。”

Steel认为，任何此类支持可能无法阻止近期的卖出动能，黄金的任何反弹都意味着有下探1100水平的潜力。然而，如果黄金能跌这么多，对价格敏感的新兴市场需求就会涌现。”

分析师怎么看黄金后市？

Phillip Futures投资分析师Howie Lee表示，“黄金市场的事实情况是，黄金维持在1100美元上方显示，市场认为美联储9月加息的计划将会延后到12月进行。直到美联储真正决定加息那一刻之前，黄金市场仍然需要猜测美联储下一步行动。

荷兰银行(ABN Amro)分析师Georgette Boele周四在研报中称，金价未能出现更强劲的反弹主要是因为中国经济增速放缓的前景盖过了避险情绪。同时他还表示，多年以来黄金作为避险资产的地位正日益衰落。

Boele指出，“随着黄金产品向广大群众开放，黄金市场的格局已有巨大的变化，它不再单单是避险工具，同时也是投机工具。在近期全球发生流动性危机时金价依然快速下跌，这是因为投资者更倾向于持有现金。”

Boele强调，“如今黄金价格的变动与ETF未平仓数量的增加和减少呈很强的正相关性，如此强的投机性并不是一个避险资产的积极发展趋势。”

目前荷兰银行预计，今年年底金价将跌至1000美元/盎司，而2016年底更将进一步跌向800美元/盎司。

此外，期权市场的交易显示，市场预计金价继续下行，周三交易最多的是11月黄金1015美元/盎司的卖权，该期权价格本周上涨75%。

不过，美国知名投资者、全球股市每日通讯GartmanLetter创始人加特曼(Dennis Gartman)在周四(8月27日)的评论中表示，金价过去几天由1165跌至1125“有些过度”。

加特曼认为，“1075-1085区域的支撑很重要。更重要的支撑是上个月的，也是今天的985-990欧元/盎司。这些是必须守住的价位。”