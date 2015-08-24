8月24日-28日当周投资者需关注的重点事件及经济指标

上一周国际现货黄金录得连续上涨，并依次突破1140、1150、1160等重大关口，最高触及1168.16美元。因周四(8月20日)公布的美联储7月会议纪要措辞偏鸽派，使美联储九月加息概率骤降，美元重挫。周五(8月21日)公布的中国制造业PMI大幅不及预期波及新兴市场，美指及全球股市普遍走弱，市场避险情绪浓厚，推动黄金价格快速走高。周末因朝韩两国的矛盾恶化，两国均处于高度军事警戒状态，战争一触即发，黄金避险需求进一步显现。

本周黄金交易市场需要关注的两大重要事件就是：中国经济的放缓，投资者需重点关注中国政府的动静。希腊的选举大会以及美联储的年会也将对黄金的价格波动造成影响，投资者需要重点关注。此外，黄金投资者还需关注其他一些重要经济指标和事件，具体如下：

周一关键词：日本6月领先指标、欧美股市

09:30新西兰联储斯宾塞发表讲话；13:00 日本6月领先/同步指标； 欧洲经济学会年度大会；20:30 美国7月芝加哥联储全国活动指数。

周一亚洲时段，投资者首先需要关注市场的开盘走势，周末可能来自中国基本面的消息可能会给早间黄金市场走势带来一定的影响。近日中国制造业PMI大幅不及预期，进一步引发全球市场对中国经济状况恶化的担忧，再加上此美联储会议纪要前偏鸽派，造成浓厚避险情绪，推动金价快速拉升。因此，目前市场对可能发布的中国经济相关信息格外关注。此外，日本方面还会公布领先指标数据，但预计对金价影响不大，投资者稍加留意即可。

欧洲时段，经济数据和基本面事件都比较匮乏，预计金价走势主要受技术面和近日已发布信息影响。

纽约时段，投资者只要留意美国方面公布的芝加哥联储全国活动指数一个数据即可，此外再关注欧美股市的表现，若该指标和股市走势表现疲软，则将进一步提振金价。

周二关键词：德国二季度调后GDP、美国一系列数据

14:00 德国二季度GDP终值；18:40欧洲央行副行长康斯坦西奥发表讲话；16:00德国8月IFO商业景气指数； 22:00美国国会更新版“预算和经济展望：2015-2025”； 22:00美国7月新屋销售；另外日本内阁府发布8月份月度经济报告。

周二亚洲时段，投资者主要关注中国7月咨商会领先指标和德国第二季度调后GDP数据。若该数据表现欠佳，则将再度增加对中国经济状况恶化并影响世界经济的担忧，从而推动金价进一步上扬。此外关注德国二季度调后GDP，若该指标表现强劲，则可能在一定程度上缓解市场避险情绪。

欧洲时段经济数据比较匮乏，投资者主要关注德国8月IFO商业景气指数，但估计影响有限。

纽约时段将会发布一系列美国经济数据，受鸽派美联储会议纪要影响，短期内美元市场信心较为脆弱，若这一系列经济数据综合起来表现强劲，则可能帮助市场重拾信心，从而对黄金价格构成一定程度的压力。

周三关键词：美国7月耐用品订单、EIA原油库存数据

00:25加拿大央行副行长Lawrence Schembri发表讲话； 18:00 英国8月CBI零售销售预期指数，澳洲联储主席史蒂文斯发言 ；20:30 美国7月耐用品订单； 22:00纽约联储主席杜德利召开新闻发布会。

周三亚洲时段将公布新西兰贸易帐数据，但预计对黄金价格的影响有限。

欧洲时段主要关注英国8月零售销售差值，但预计对金价影响有限，大家留意即可。

纽约时段主要关注美国7月耐用品订单月率。若耐用品订单销售数据表现强劲，则意味着制造业活动的增加，可能在一定程度上缓和市场避险情绪，利空黄金。

此外还需关注美国当周EIA原油库存数据，该数据可能对原油价格走势产生重要影响。

周四关键词：美国二季度GDP修正、美国初请失业金人数

20:30美国二季度PCE指数修正值； 20:30美国二季度GDP修正值，美国上周季调后初请失业金人数；22:00 美国7月NAR季调后成屋签约销售指数；此外主题为“通胀动态与货币政策”的杰克森霍尔经济政策研讨会，至8月30日 。

周四亚洲时段主要关注英国8月Nationwide房价指数，若公布值超出预期，则预示房产市场蓬勃发展，有利于改善通胀状况，因而作为抗通胀品种的黄金将会受到一定程度的提振。

欧洲时段经济数据和基本面事件都比较匮乏，预计市场走势主要受技术面影响。

纽约时段将公布一系列美国经济数据，其中最重要的是美国二季度GDP修正和初请失业金人数。若GDP数据和初请失业金人数足够强劲，则预示着经济增长和劳动力市场的进一步改善，从而为美联储加息提供数据支持，利好美元，再加上还会在一定程度上缓解市场的避险情绪，因此将使金价承压。

周五关键词：美国核心PCE物价指数、7月个人收入，德国8月CPI

德国7月实际零售销售(0828-0902)； 01:00堪萨斯联储主席乔治就货币政策与经济前景发表演说； 07:30 日本7月全国消费者物价指数，日本7月失业率； 07:50 日本7月季调后零售销售；13:45 瑞士二季度GDP； 16:30 英国二季度GDP修正值；20:30 美国7月个人消费支出。

周五亚洲时段首先关注英国8月Gfk消费者信心指数，但预计对金价影响有限，关注即可。然后是关注来自日本的一系列经济数据，其中尤以7月失业率和7月核心CPI最为重要。若出现明显的失业率下降、CPI上升，那么作为抗通胀品种的黄金将会受到一定程度的提振。

此外还需关注中国7月规模以上工业企业利润，若该数据表现稳健，则将在一定程度上缓解市场避险情绪，使金价承压;反之，则将提振金价。

欧洲时段主要关注欧元区8月经济景气指数，若该数据表现强劲，则可能使金价承压。

纽约时段主要关注来自美国的一系列经济数据，特别是7月核心PCE物价指数、7月个人收入月率。若核心PCE物价指数和7月收入月率表现强劲，则表明通胀走高，从而使作为抗通胀品种的黄金价格受到提振。此外德国8月CPI数据对金价走势也可能产生一定影响，若CPI上升，则将在一定程度上提振黄金。