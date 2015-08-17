亚太股市盘中走软 沪指早盘再造V型反转

亚太地区股市周一(8月17日)大都走软，中国股市盘中一度深挫令市场忧虑。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.7%。股指上周累计下跌2.6%，因中国政府之前令人民币贬值，导致全球金融市场受到猛烈冲击，并加剧了对中国经济的担忧。

人民币一度下跌逾4%，拖累全球新兴货币等高风险资产，因市场担心人民币贬值可能引发全球货币战，但随着中国减慢人民币的贬值速度，金融市场在接近上周末时开始企稳。

但有迹象显示，接近上周末时因人民币跌幅放缓而出现的舒缓情绪可能已消退，沪指继上周上涨近6%后走软，但临近午盘前市场大幅收复失地。

油价跌至近6年低位，也给亚洲出口依赖型经济体带来冲击。马来西亚股市跌1.5%，林吉特徘徊在17年低位附近。但日经225指数和澳洲股市逆势走高，分别上扬0.4%和0.3%。

日本市场早盘上涨，该国经济萎缩程度并没有预期那样严重，让市场松了口气。

日经225指数早盘收涨0.6%，至20,650.93点，上周跌0.9%。东证股价指数涨0.7%，至1,675.30点。

日本2季度国内生产总值(GDP)环比年率为萎缩1.6%，因出口下滑及消费者缩减支出。但GDP萎缩幅度低于市场预测中值1.9%。

分析师称，中国经济放缓并对亚洲邻国产生影响，即便3季度经济回升，也将更可能只是温和反弹。

投资者似乎在规避全球周期性股票，转而青睐那些对国内需求敏感的公司股票。金融股领涨，保险类股涨2.5%，银行股涨1.2%。

中国市场方面，早盘沪深两市双双小幅低开，大盘一路震荡下跌，盘中一度重挫逾1%，勉强守住3900点高地。其中军工改制板块延续上佳表现，整体上涨逾4%，活跃了市场气氛。创业板指数早盘小幅低开后一路震荡下跌，一度下跌逾2%，几乎失守2600点一线阵地，随后有所反弹。蓝筹股表现欠佳，证券、保险、计算机引用等板块跌幅较大。

上证综指早盘收报3960.61点，下跌4.72点，跌幅0.12%，成交额3471亿元。深证成指早盘收报13482.66点，上涨36.79点，涨幅0.27%，成交额3192亿元。

中国证监会上周末发布公告称，今后若干年，中国证券金融股份有限公司不会退出，其稳定市场的职能不变，但一般不入市操作。此举动短期对市场情绪有一定冲击，但冲击力度有限，待市场慢慢消化以后，将有助于股市长期健康发展。短期之内市场或继续整理，但多方冲关意愿仍强，反弹行情随时都会开启。投资者应注意把握相关节奏和时机，可适当轻仓参与博弈。