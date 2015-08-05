市值狂缩水近千亿美元 苹果终于应验“道指魔咒”？

自从6月底发布令人失望的季度财报以来，苹果公司(Apple Inc.)股价就一直处于低位，周二(8月4日)更是跌向六个月低点113.25美元。投资者不禁要问：苹果公司是不是终于应验了“道指魔咒”？

所谓“道指魔咒”就是指公司股价在临近纳入道指的几个月大涨，而在纳入后数月表现劣于大盘。苹果公司在今年3月中旬成为道指成分股。

最近的跌势已抹去苹果将近1,000亿美元市值，大约相当于道指成分股波音(Boeing)和麦当劳(McDonald's)的市值总和。

对苹果公司首席执行官(CEO)库克(Tim Cook)来说，这意味着他持有的1.11亿股苹果股票，目前价值约为127.6亿美元，比4月底的峰值近150亿美元大大缩水。

苹果这轮跌势十分显眼，而该股在过去两年的多数时候基本都是“雷打不动”的。

苹果究竟怎么了？

交易商表示，苹果第四财季营收预估令人失望，且iPhone销售情况不及一些人士的预期，同时对于中国经济放缓的忧虑升温，苹果公司股价因此受到重挫，纳入道指以来已累计下跌10%。

该股下跌反映出投资者在业绩报告之前抱持较高期望，也表明大肆宣传的Apple Watch对该股的推动作用可能没有一些人预料的那么大。

对冲基金Seabreeze Partners Management总裁Douglas Kass在一份报告中写道，投资者及分析师将很难找到有助苹果摆脱不利局面的因素，“最起码，不论从绝对值还是相对分析师的预期而言，苹果的销售及盈利情况可能都将越来越严峻”。

也有一些策略师将此次下挫归罪于该股的超级稳健表现，苹果股价自2013年4月触及低点以来已累计上涨逾137%。

Wunderlich Securities首席市场分析师Art Hogan说道：“如果你手中的股票被过度持有，就很难吸引更多人买入，它的上涨动能正在消解。”

这家iPhone制造商周二股价收盘下挫3.21%，报114.64美元。算上周二的跌幅，该股在过去11个交易日累计下跌13%。

受苹果公司股价暴跌拖累，美国股市周二连跌第三日；苹果对三大股指造成拖累最大。

RidgeWorth Investments资产配置部门董事及资深投资策略师Alan Gayle说道：“周二苹果拖累市场下跌，但如果你看看板块的表现，大部份也下跌，除了材料板块。”

跌破200日均线 空方士气大振

苹果公司股价周一跌穿200日均线，为2013年以来首次跌穿这一重要的技术图形关口。此为该股的长期趋势线，也是交易商密切关注的关键技术水准。

上次收于200日均线之下还是在2012年11月，当时该股经历长达数月的疲势，最终于2013年6月触底。本周该移动均线告破，令空方气势更加旺盛。

Capital Advisors总经理Channing Smith表示：“对许多根据技术面操作的交易员而言，这是个卖出的信号，苹果的生态系统从来没有这么强大过，但公司目前处于非常成熟的时期。我们认为苹果将是一支良好的个股，但不会是一支非常好的个股。”

Capital Advisors旗下一支基金持有苹果股票，但在去年减持仓位。

位于纽约州哈里森的Bespoke Investment Group分析师指出，一般而言，在苹果股价跌穿200日移动均线后，往往还会再下降一些，跌势至少还将维持一周，不过此后的反弹也往往更加强劲。

美股牛市失去一大推动力

分析师指出，苹果公司股价重挫也令美国牛市失去一大推动力。美股本已面临企业盈利下降的威胁。

无论是对苹果多头还是对整个市场，苹果股价跌穿200日均线都不是一个好消息：苹果股票在标普500指数和纳斯达克100指数中的权重分别高达3.7%和13%。

在过去11个交易日里，苹果股价有10个交易日告跌，为2012年5月以来首次出现这种情形。

Huntington Asset Advisors基金经理Peter Sorrentino称：“不管什么时候，这样一个拥趸众多的市场领跑者走势出现转折都是件令人不安的事情。这是一只热门股票，肯定会失速，但是它会让人怀疑，大盘是否开始回调了。”该公司管理着包括苹果股票在内的18亿美元资产。