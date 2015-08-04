交易员们应该为卢布更狂野的波动做好准备

周二（8月4日）知名外媒报道指出，卢布是全球波动性最大的货币，但高盛集团认为，交易员们应该为更狂野的波动做好准备。

油价的下跌拉低卢布，卢布跌破61卢布兑1美元大关，为今年3月来首次，抹去了2015年大部分涨幅。在过去一年中，卢布走出了过山车行情。由于俄罗斯最大的出口产品是石油，卢布一直反映了原油的走势。高盛分析师指出，随着近期油价的下跌，卢布的波动性将进一步加大。

上月，卢布是全球主要货币中表现最差的一个。上周，卢布与油价的120天相关系数为0.41，创下近两年新高。

高盛集团表示，考虑到外汇市场隐含波动率依然较低，尤其是和去年12月的水平相比，我们认为这些风险的价格被低估了。

7月，在俄罗斯央行今年第五次降息后，卢布跌幅扩大至10%。此前，俄罗斯监管者称，其已经暂停了支持卢布的购汇活动。

根据彭博新闻社统计的数据，市场预计卢布在接下来三个月的波动将达到21%，全球第一。巴克莱经济学家Daniel Hewitt表示，俄罗斯央行的降息、油价下跌和国际制裁可能让卢布的波动变得更大。

Hewitt表示：“去年12月和今年1月，我们经历了卢布的抛售潮。现在，新一轮的抛售到了。很显然，如果油价进一步走低，卢布将会非常疲软。你停止购买外汇，然后你降息，这非常的不一致，并且非常危险、代价昂贵。这显然不能帮助降息波动性。”