鸽派FED纪要挫伤美元 日元避险光芒耀眼

因希腊退欧风险依然高企且中国股市仍未止跌，市场风险厌恶情绪高涨，在此背景下投资者买入日元寻求避险，与此同时，美联储会议纪要措辞较为鸽派，打压外界对美联储9月加息的预期，令美元未能延续此前强势表现，周三美元/日元暴跌逾200点，创下年内最大单日跌幅。

周三(7月8日)日元兑所有16种主要货币均攀升，兑美元连续第五天上升，创4月份来最长连涨纪录。美元/日元周三重挫1.5%，创12月以来最大单日跌幅，五日跌幅扩大到1.9%。

美元指数周三纽约尾盘重挫0.6%，报96.31。因投资者预期希腊将在周末与债权人达成协议，欧元/美元上升0.5%，报1.1059，为三周来最大涨幅。

希腊周三正式申请三年期贷款，欧洲当局也加快审核速度。各方正“争分夺秒”，防止希腊破产并退出欧元区。欧元区代表在周二举行的紧急峰会上表示，欧盟28国领袖将在周日开会讨论希腊命运问题。

法国巴黎银行(BNP Paribas)分析师团队表示，目前没有特别乐观的理由，并警告称就算希腊紧张局面获得全面解决，欧元仍有再度走软的可能。但他们指出，若市场开始预期会达成协议，市场确实仍有进行更多空头回补的空间。

FED纪要暗示希腊风险恐影响加息

周三公布的6月16-17日的会议纪要显示，美联储(FED)官员们6月仍认为经济走在支持加息的路径上，但同时也表达了对疲弱的消费支出和希腊风险的担忧。

美联储在6月政策声明中维持近零的利率水平不变，但暗示今年稍后有望至少加息一次，甚至可能两次。在美联储举行6月会议时，希腊尚未违约，且中国股市也未重挫。

会议纪要表明美联储官员对希腊经济问题存在严重忧虑，表明海外市场的波动如果造成风险蔓延，将会如何影响美联储的加息大计。

会议纪要显示：“许多与会者表示忧虑，担心希腊及其官方债权人若不能解决彼此之间的分歧，或将造成欧元区的金融市场震荡，恐对美国产生风险溢出效应。”

会议纪要还显示官员们对经济前景持谨慎态度。他们的担忧包括消费者挥之不去的谨慎，能源价格下跌拖累投资和出口，还有强劲的美元。

法巴驻纽约的美国经济学家Laura Rosner表示，美联储官员将关注原材料价格下跌的情况，观察是否有迹象表明全球增速放缓及低通胀会维持更长的时间。美联储已超过三年未能实现2%的通胀目标。法巴现在预计本年度只会在12月加息一次，而之前的预期是加息两次。

DailyFX撰文称，会议纪要中对美国以外地区的增长步调和希腊债务危机可能引发的市场动荡提出警告。而这些因素在最近的两周内，已经变得越来越令人担忧。在这个角度上，市场对于美联储的加息预期有所减弱，有观点认为会议纪要可能将美联储9年来首次加息时点推迟至年底或甚至是2016年。

加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)资深外汇策略师Greg Moore表示，会议纪要显得有些愈发谨慎，“一些与会者”担心希腊债务危机影响可能蔓延。要知道，会议纪要反映的是委员会几周前的看法，希腊局势自那以后已经恶化。此外，来自中国的外部溢出风险近期也已明显上升。

旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)周三称，美联储今年可能加息，但他说道：“在没有更多迹象显示通胀走势符合预期就采取行动，我对此持谨慎态度。”

全球股市重挫 日元成汇市大赢家

亚太股市周三全线重挫，而隔夜美股也出现暴跌，令市场风险厌恶情绪升温，日元因避险买盘而大幅走高。中国股市在过去三周重挫逾30%。

美元/日元纽约盘中一度跌至5月19日来最低的120.41，之后在120.70附近企稳。欧元/日元一度触及六周低位133.32，跌幅达到1.1%，亚市早盘报133.55。

Cambridge Global Payments外汇研究和策略主管Karl Schamotta说道：“日本差不多是狂风巨浪中的避风港，这是避险交易主导的走势。”

纽约证交所盘中因技术性问题暂停交易三个多小时，这是美国金融市场近两年来最大的一次交易中断。道指收低261.49点，或1.47%，至17,515.42点；标普500指数下跌34.66点，或1.67%，至2,046.68点；纳指下滑87.70点，或1.75%，至4,909.76点。

DailyFX周三撰文称，与股市类似，汇市同样被市场情绪所主导，日元作为传统避险货币，成为当日汇市大赢家。美元/日元大跌1.6%，刷新七个月来最大单日百分比跌幅。市场的恐慌情绪为日元的上涨推波助澜，无论是亚洲股市的下跌，还是美股下跌，均在不同的时段内持续推高日元。

Silicon Valley Bank为企 业账户帮助管理200亿美元资金的Ninh Chung表示：“目前所有的注意力都在中国和希腊身上，更多注意力放在中国。鉴于中国经济的规模，随着股市下跌，我认为会产生向其它市场的扩散效应。”

高盛集团(Goldman Sachs)技术分析师Sheba Jafari周三表示，美元/日元跌势可能还要持续一段时间，下行目标指向119下方。

该行分析师并称：“若美元/日元下破多重复合支撑121.06，将确认自6月开始的下行趋势不是修正，且将引发进一步下行，下一个可能的目标是118.96，是从6月高点开始的下行趋势的1.618倍延伸位。118.96位置也接近200日均线切入位118.51。”

法国兴业银行(Societe Generale)驻伦敦外汇策略师Alvin Tan说道：“日元继续作为避险货币首选。尽管瑞郎的表现也不差，但有瑞士央行(SNB)出面干预，其走势不会很顺畅。”