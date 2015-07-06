希腊公投后如何交易？听听最准预测机构怎么说

瑞士信贷在彭博第二季度外汇预测排行榜居于首位，目前该机构强烈建议远离欧元/美元交易。策略师们原以为显而易见的货币政策差异会成为欧元/美元的驱动因素，但欧洲经济显露改善迹象，加上美国数据喜忧参半推后美联储加息预期，导致这一假设开始站不住脚。

希腊公投结果显示，反对纾困条件的比例远高于预期，令欧元承受重大下行压力。瑞士信贷在彭博第二季度外汇预测排行榜居于首位，目前该机构强烈建议远离欧元/美元交易。

瑞信(Credit Suisse)认为，鉴于希腊局势动荡且美联储(FED)加息时间存在不确定性，每日5.3万亿美元交易量的外汇市场最流行的欧元兑美元交易风险太大，建议做空正在承受油价下跌压力的加元，并买入英镑兑澳元或英镑兑纽元。

策略师们原以为显而易见的货币政策差异会成为欧元/美元的驱动因素，但欧洲经济显露改善迹象，加上美国数据喜忧参半推后美联储加息预期，导致这一假设开始站不住脚。

尽管受到希腊问题的负面影响，6月份欧元仍展现出惊人的韧性，兑美元呈现涨势。

瑞信驻纽约的全球外汇策略主管Shahab Jalinoos说道：“有太多变量，太多因素交织在一起。美国政策结果存在不确定性，与此同时，欧元区经济指标改善且有人感觉这可能只是暂时现象，此外还有希腊的政治风险。”

在希腊公投否决抒困计划，令该国退欧风险上升并给欧元区的完整性画上问号后，欧元/美元周一亚市盘初最低跌至1.0969，但还未接近一周前创下的一个月低点1.0955。

欧元随后收复部分失地，周一亚市午盘报1.1045，日内下跌约0.6%。

巴克莱(Barclays Bank)亚太外汇策略主管Mitul Kotecha表示：“目前波动似乎控制得很好，没有预期的那么剧烈，看起来的确像许多投资者仍在观望，不愿在这个阶段冒险。看起来不像恐慌性抛售，因为投资者想看看希腊乱局的下个阶段会发生什么事情。”

许多预测机构选择静观其变。据彭博调查显示，欧元/美元年末预期水平中值仍维持在1.05。

Jalinoos表示：“我们告诉客户欧元/美元要做长线，或许是从9月开始。我们不建议现在做空欧元/美元。”

在截至6月30日的四个季度里，瑞信在彭博汇率预测排行榜上整体排名由此前的第二升至第一。