超买和超卖的指标本国货币

我们经常工作在特定的图表，货币对，有限的几个仪器。这没关系，如果事实证明一贯挣。但这种贸易并没有给我们介绍一下什么是发生在一般的外汇，在图表其他货币的行为的信息。输出是一个简单的 - 跟踪货币的其他成对的行为。但他并没有给客观的信息。我们可以看到，一个特定的货币是目前超买或超卖。但是，这是怎么确定的？不清楚。这个信息对于商非常重要的。如果货币是超买，它有可能为它打开短裤上几有利可图对。我们可以等待一个很好的利润。所以我决定写一个超买/超卖货币。

有一个在经纪人很多终端的好工具 - 美元指数，它可以展示给美元。但它是使用不方便。当时的想法是如下 - 以使本国货币的振荡器。也就是说，如果他是在超买区，所以太短，否则 - 龙。





2015年6月22日在14.00 CAD_PR指标上升至超买区（80），因此可以是一个好点卖出加元。事实上，如下图所示，其实，所有六种货币对能有很好的处理具有相对不错的利润。但是，这并不总是如此。我们还必须考虑超买/超卖其他国家货币的状态，其中计划开设。理想的情况下，单一货币是超买，和其他，转售，但它很少发生。在这方面，我们需要评估所述第二货币的移动的潜力，以及选择正确的进入点已经在时间表。

这些指标的模式如下：





不管我们使用，因为它准确地显示了这些货币，它被设置指标的条件图表。我们只能发生实质性的时间表。而这里，在画面还有一种情况是2015年6月29日在00.30日元是超买和超卖欧元，分别在一对欧元兑日元的，我们可以期待一个良好的上升运动：



