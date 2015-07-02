全球发展不平衡加剧 中国释放正能量

近日，作为第四届全球智库峰会开幕前的重要议程，联合国开发计划署、中国国际经济交流中心和上海国际问题研究所在京共同发布《全球经济治理再平衡：2015年后中国和G20面临的机遇》报告。

该报告是第二届全球治理高层政策论坛的讨论成果。报告指出，作为2016年G20峰会主席国，中国应将发展作为G20的重点议题，围绕这一重点制定相关议程，扩大其国际政治经济影响力，并可借此机会发展成为全球治理平台。

“将世界经济治理再平衡这个问题放到G20这个平台上来讨论是比较合适的，毕竟G7这个平台目前已经越来越不具有代表性和权威性。G7只是一个发达国家俱乐部，而G20则更多地包含了世界上主要的发达经济体和新兴经济体，具有更广泛的代表性，在这个平台上探讨全球经济治理再平衡的问题也会有更强的合法性和现实意义。”中国国际问题研究院科研处处长扈大威对《中国产经新闻》记者说道。

“2015年是‘分水岭’之年。”联合国开发计划署驻华代表诺德厚在会上表示，今年是联合国千年发展目标的收官之年，但是全球仍有20亿左右贫困人口，各国共同面临气候变化、贫富差距加大、经济增长不可持续等问题。

报告也指出，2015年后议程中的全球经济治理、经济发展潜在挑战、地缘政治局势、全球环境恶化等，将一个不安全感持续上升的世界展现在世人面前。在新的形势下，南半球的力量正在崛起，随着南南合作，以亚太经济合作组织、金砖国家、东盟10+1、欧盟与亚欧会议、南方共同市场等为代表的区域一体化组织快速发展，世界格局正在深度调整。

扈大威对此表示，目前世界经济最大的问题还是在投资上，如何使富余资本找到有效的投资途径，特别是投向基础设施建设和实体经济，是当前的一个主要问题。现在发达国家整体的债务水平很高，需要借助超常规的货币政策来压低利率，争取财政调整的空间，这导致发达国家整体的投资不足，而投资不足的直接结果就是经济增长乏力。因此，为了促进世界经济的稳定增长，拉动投资就显得格外重要。在这种背景下，继续推进经济全球化，把发展的蛋糕做大，把富余资本投向真正需要的地方，才能带动世界经济的增长。

“中国在全球治理中的角色将越来越重要，各国间进行平等、包容的对话显得尤为关键。”诺德厚指出，中国已经成为全球第二大经济体，正努力让外界听到其声音。

扈大威也认为，中国的一些产能转移和基础设施建设的合作项目都在朝着这个方向努力，在全球经济治理方面中国越来越发挥出负责任大国的作用。未来中国应该站在更高的层面上，对世界经济发展再平衡的总体发展方向提出自己的看法。

2014年以来，中国政府相继提出了亚投行、金砖银行、一带一路等计划。诺德厚认为，中国一直是国际秩序和国际金融秩序的积极践行者，上述计划能有效满足发展中国家的金融需求，同时有利于推动全球经济治理再平衡。

上海国际问题研究院院长杨洁勉也在发布会上指出，亚投行、金砖银行、一带一路等战略的实施，说明中国要与各大新兴经济体建立起共同利益、共同责任、共同命运的“共同体”。

扈大威指出，当前一些国家和地区在地缘政治上存在很多风险，包括安全风险、政治风险、经济风险和金融风险等。因此，中国主张建立多边开发机构是很有意义的，在这个框架下，大家可以风险共担，投资和发展机遇共享。

“多边开发机构在开始阶段可以引入政府资本，同时几个大国的加入又可以提供安全上的保证和克服各种风险的机制，这样后续一些私人资本就可以逐步跟进，把盘子搞活。毕竟只靠政府的资金是远远不能满足世界经济的发展需求的，但是没有政府的介入来保障地缘政治上的稳定架构，其他商业资本也不敢贸然进入。”扈大威对记者解释道。

扈大威指出，中国开始尝试建立多边金融机构也是在弥补现有多边开发机构的不足，只有联合其他国家共同应对风险，同时吸取已有机构的成功经验，才能打造出一种多赢的局面。中国在这其中扮演一个牵头的角色，让大家一起发挥合力把蛋糕做大，让每个人都能从中获益。