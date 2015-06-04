汇市“神算”早料到日元暴跌 如今建议见好就收

过去一周日元汇率出现暴跌，这令许多投资者措手不及，不过德国商业银行(Commerzbank AG)却是一个例外。

德国商业银行在5月20日发布报告称，投资者应当卖出日元兑美元，美元/日元汇率目标看向124。在作出上述建议之后的8个交易日内，美元/日元上涨2.9%，周四(5月28日)触及124.46。

在日本央行(BOJ)官员考虑是否加大刺激力度以提振经济之际，日元跌幅还有可能扩大，但如今这家德国的银行已在套现做空日元的获利。

美联储(FED)主席耶伦(Janet Yellen)上周表示，她预计会今年加息，此外报告显示美国核心通胀升幅超过经济学家预期，此后美元汇率全线大涨，日元兑美元因此骤贬。

今年早些时候，日元是相对于美元走势最富韧性的货币之一，而且在近期的跌势之前，美元/日元汇率相当长时间一直在120附近两个日元的区间之内波动。

德国商业银行驻伦敦的高级外汇策略师Peter Kinsella表示：“日元贬值部分是受技术因素影响，还有部分原因是美元强势，因为未来几周或几个月日本央行有可能采取某些措施。”

Kinsella补充道：“做空日元在未来几周或几个月很可能会带来回报，但我认为，在出现如此巨大的波动之后，锁定获利总是一种谨慎的做法。市场永远不会走出一条直线。”

自从日本首相安倍晋三(Shinzo Abe)2012年上任以来，日元兑美元贬值幅度已经超过30%。

日本财务大臣麻生太郎(Taro Aso)周四对日元近期贬值发出口头警告，称日元最近几日的跌势“迅猛”，他将密切关注汇市走势。

麻生太郎在德国举行的七国集团(G7)财长和央行行长会议的间隙向记者表示：“过去几日的日元跌势很猛。我将密切关注市场动向。”

日本决策者最近也对汇市过度震荡发出过轻微的警告，告诫市场不要过快打压日元。相比之下，麻生太郎上述言论的语气更加激烈。

从以往来看，日本的出口依赖型经济一直受到日元走强的困扰，所以很多政策制定者欢迎有限的日元贬值。

然而，有人开始对这种贬值趋势产生忧虑，例如，这可能会提高进口成本、削弱消费者购买力，而这种不利影响或许还将超过给出口商带来的好处。