海外中国股的潜在利好

有时候，有意思的新闻不在众目所向之处，而在公众视线之外。中国内地A股可能会被纳入摩根士丹利资本国际(MSCI)指数一事就是如此，此事将于下周有结果。与此同时，MSCI已经宣布，从11月起，阿里巴巴(Alibaba)、京东(JD.com)和新浪(Sina Corp)等在纽约上市的中国公司将被纳入MSCI全球指数。

在海外上市的中国公司的股票并不都比A股便宜，尽管后者看上去存在泡沫。按照2016年的预期盈利计算，在海外上市的中国公司的股票远期市盈率在11倍（奇虎(Qihoo)）到122倍（京东）之间。上证综指市盈率为17倍。沪市2016年预期盈利增长率为14%，还是低于那些在美国上市、将要加入MSCI全球指数的中国公司。

被纳入MSCI指数对这些股票是个潜在的利好因素，但阿里巴巴和其他在美国上市中国公司的股票或许会迎来更大的需求利好因素。现在中国内地民众也被鼓励进行海外投资。上周，中国《证券时报》(Securities Times)称，中国将试点QDII2，允许个人金融净资产16万美元以上的投资者投资海外。获得QDII2资格的投资者，将来可直接购买境外股票、债券和不动产，而无需再通过政府认可的机构。

还有一个可能的利好因素：与纽约股市互联互通。在中国和美国的交易所之间建立类似沪港通（去年11月推出，允许中国内地投资者购买港股）那样的交易联系，可能会让更多中国内地投资者接触到美股。相比其他许多可投资的工具，这些投资者可能更熟悉那些在美国上市的中国公司。